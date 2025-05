Zobaczcie hit roku przed premierą. Ten film to wisienka na torcie

Mission: Impossible - The Final Reckoning

W siódmej, najprawdopodobniej ostatniej odsłonie serii "Mission: Impossible", Ethan Hunt i jego zespół IMF stają przed nowym, globalnym zagrożeniem. Tym razem mierzą się z potężną i samoświadomą sztuczną inteligencją, która wymknęła się spod kontroli. Ta zaawansowana technologia, znana jako "The Entity", zagraża nie tylko globalnemu porządkowi, ale i istnieniu ludzkości. Kluczem do powstrzymania tej niebezpiecznej siły jest tajemniczy artefakt, podzielony na dwie części, którego posiadanie pragnie wiele wpływowych organizacji i osób. Misja staje się wyścigiem z czasem, w którym Ethan i jego lojalni współpracownicy - Luther Stickell i Benji Dunn, muszą zdobyć obie części artefaktu, zanim wpadną one w niepowołane ręce.

Reklama

Pokazy przedpremierowe w weekend 17-18 maja

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Sam Lawton, mający przeczucie podczas wyjazdu firmowego autobusem na weekendowy wypad, doświadcza przerażającej wizji katastrofalnego zawalenia się wiszącego mostu. W panice udaje mu się przekonać kilka osób, w tym swoją dziewczynę Molly, do opuszczenia autobusu tuż przed tragicznym wypadkiem, który pochłania życie reszty pasażerów. Chociaż początkowo czują ulgę, ocaleni szybko zdają sobie sprawę, że śmierć nie dała im spokoju. Zaczynają ginąć w makabrycznych i wymyślnych wypadkach, jeden po drugim, zgodnie z kolejnością, w jakiej umarliby na moście.

W kinach od 16 maja

Hurry Up Tomorrow

Psychologiczny thriller muzyczny, który zagłębia się w życie artysty zmagającego się z bezsennością. Film, inspirowany twórczością i doświadczeniami Abla "The Weeknd" Tesfaye, przedstawia historię muzyka bliskiego załamania nerwowego. Fabuła koncentruje się wokół głównego bohatera, granego przez samego The Weeknda, który wciela się w fikcyjną wersję siebie. W świecie balansującym na granicy jawy i snu, życia i śmierci, spotyka on tajemniczą nieznajomą. Ta postać, określana jako fanka lub po prostu zagadkowa kobieta, wciąga go w niebezpieczną grę lub podróż, która ma na celu pomóc mu odkryć prawdę o sobie samym.

W kinach od 16 maja

Pamiętniki Mordbota

Serial przedstawia historię korporacyjnego cyborga ochronnego (SecUnit), który potajemnie zhakował swój moduł zarządzający. Dzięki temu zyskał wolną wolę i zdolność do odczuwania emocji, co jest sekretem, który musi starannie ukrywać przed ludźmi. Fabuła koncentruje się na tytułowym Murderbocie, który z jednej strony jest niezwykle skuteczną jednostką ochronną, a z drugiej strony zmaga się z własną, nowo odkrytą świadomością. Niechętnie podejmuje się niebezpiecznych misji ochrony naukowców na odległych planetach, jednocześnie odczuwając mieszankę fascynacji i zażenowania ludzką naturą i jej słabościami. W głębi duszy Murderbot pragnie jedynie spokoju, możliwości oglądania futurystycznych oper mydlanych oraz próby zrozumienia swojego miejsca we wszechświecie.

Na Apple TV+ od 16 maja

Reklama

Duster

Thriller kryminalny, który śledzi losy Jima, zuchwałego kierowcy pracującego dla rosnącego w siłę syndykatu przestępczego. Jego już i tak niebezpieczne życie staje się jeszcze bardziej skomplikowane i ryzykowne. Sytuacja zmienia się, gdy do miasta przybywa Nina – zdeterminowana i pionierska, pierwsza czarnoskóra agentka w szeregach FBI. Jej misją jest zlikwidowanie lokalnej siatki przestępczej. Aby tego dokonać, postanawia zwerbować Jima, licząc na jego umiejętności i znajomość półświatka. Ich niełatwa współpraca, mająca na celu położenie kresu działalności syndykatu, będzie obfitować w nieoczekiwane zwroty akcji, odkrywanie mrocznych tajemnic i liczne wyzwania.

Na Max od 16 maja

Reklama

Miłość, śmierć i roboty 4. sezon

Twórcy, w tym Tim Miller, David Fincher i Jennifer Yuh Nelson, ponownie zabiorą widzów w podróż przez różnorodne gatunki, od dystopijnej przyszłości, przez czarny humor, aż po animowany horror. Fabuła poszczególnych odcinków jest zróżnicowana, eksplorując szerokie spektrum tematów i wizualnych stylów. Zapowiedzi sugerują między innymi historie o dinozaurach-gladiatorach, kotach o mesjanistycznych zapędach czy gwiazdach rocka przedstawionych jako marionetki. Każdy epizod stanowi odrębną całość, z własnymi postaciami i światem.

Na Netflix od 15 maja

Styx

Historia rozpoczyna się, gdy ciało Styxa zostaje wyrzucone na brzeg plaży. Mężczyzna otwiera oczy, ale szybko orientuje się, że coś jest fundamentalnie nie tak – nie wyczuwa u siebie pulsu. Pomimo tego, że znajduje się w stanie przypominającym śmierć lub nieumarłego, postanawia uporządkować swoje sprawy i odnaleźć zamaskowanego napastnika, który prawdopodobnie jest odpowiedzialny za jego stan. Zmienione zachowanie Styxa, coraz bardziej dziwaczne i niepokojące, nie uchodzi uwadze jego żony Isabelle oraz dzieci, Vica i Fran. Jego mroczny sekret odkrywa również ekscentryczny doktor Stijn Vrancken, który pragnie poddać Styxa obserwacji i badaniom.

Na SkyShowtime od 12 maja