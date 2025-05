To największe czystki od lat. Seriale znikają z ramówki

W ostatnich dwóch sezonach NBC anulowało pięć seriali – dwa pod koniec sezonu 2023/2024 i trzy w 2022/2023. Teraz jednak stacja zarządziła wielkie „czystki” w ramówce: zdecydowała się jednorazowo zakończyć pracę nad aż pięcioma produkcjami. Jest to największa jednosezonowa redukcja od sezonu 2020/2021.

Z ramówki zniknęły dwie komedie: "Lopez vs. Lopez" oraz "Night Court", a także trzy seriale dramatyczne: "Found", "The Irrational" oraz "Suits: LA". Warto zaznaczyć, że producent "Night Court" którym jest firma Warner Bros, rozważa poszukiwania nowej stacji która przygarnie serial. Los trzech produkcji które zadebiutowały w tym sezonie: "Brilliant Minds", "Grosse Pointe Garden Society" i "The Hunting Party" był niepewny w chwili ogłoszenia decyzji.

Choć na przestrzeni ostatnich lat NBC raczej unikało hurtowego rezygnowania z seriali, piątkowe cięcia nie były wielkim zaskoczeniem. Stacja najwyraźniej bardzo poważnie podeszła do nowej umowy z NBA, która kosztuje ją 2,5 miliarda dolarów rocznie. W związku z nią stacja planuje poświęcić co najmniej jeden wieczór tygodniowo na transmisje meczów koszykarskich, ograniczając tym samym czas antenowy dla seriali.

Miał być wielki hit. Serial znika z ramówki po sezonie

Oczywiście największym zaskoczeniem dla wielu może być kwestia pozbycia się po sezonie "Suits: LA". Ten spin-off był niezwykłym zaskoczeniem dla wielu miłośników popkultury. Fakt iż "W garniturach" trafiło do katalogu Netflixa w wakacje dwa lata temu sprawiła, że popularność serialu niespodziewanie wybuchła, a NBC zdecydowało się wykorzystać popularność serii i spróbować stworzyć spin-off który przyciągnie tłumnie widzów. Nic z tych rzeczy - nowa odsłona "W garniturach" została dosłownie zmiażdżona zarówno przez widzów, jak i krytyków. A finalnie serial utrzymał się w ramówce wyłącznie przez jeden (krótki) sezon.

Choć decyzje o anulacjach zawsze są bolesne dla ekip i aktorów, nie sposób nie zauważyć szerszego trendu. W dobie konkurencji ze streamingiem i rosnącego znaczenia relacji sportowych na żywo, seriale muszą ustępować miejsca bardziej rentownym treściom - przynajmniej w "tradycyjnej" telewizji. Dla NBC inwestycja w NBA to ruch strategiczny: kosztowny, ale może okazać się bardziej opłacalny niż utrzymywanie słabo oglądanych produkcji. Choć na przestrzeni ostatnich lat NBC raczej unikało masowych rezygnacji z autorskich treści, teraźniejsze cięcia nie były wielkim zaskoczeniem. Możliwe, że będzie to szersza strategia i jesteśmy właśnie świadkami zmian, które czekają amerykańskie telewizje. Konkurencja ze strony serwisów VOD jest coraz większa, więc stacje telewizyjne szukają nowej ścieżki dzięki której mają szansę zabłysnąć. Czy liga NBA okaże się wielkim hitem dla NBC? Przekonamy się już niebawem, pewnym jest, że takim hitem nie był spin-off "W garniturach" w którym wielu fanów pokładało ogromne nadzieje.