Koniec filmowej sagi. To jedyna taka seria i czas się pożegnać

Nadciąga chwila, na którą fani mrożących krew w żyłach historii małżeństwa Warrenów czekali z niecierpliwością, ale i… pewnym niepokojem. "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" – dziewiąta odsłona niezwykle dochodowego uniwersum "Obecności" – zapowiadana jest jako pożegnanie z ikonicznymi postaciami Eda i Lorraine Warren, w które od samego początku z pasją i oddaniem wcielali się Vera Farmiga i Patrick Wilson. To koniec pewnej epoki, ale jednocześnie obietnica nowego otwarcia w świecie pełnym demonów, nawiedzeń i niewyjaśnionych zjawisk paranormalnych.

Obecność - uniwersum filmów. Historia w Obecność 4

Ten film, reżyserowany przez Michaela Chavesa, który ma już na swoim koncie inne mroczne rozdziały tej sagi ("Obecność 3: Na rozkaz diabła", "Zakonnica II", "Topielisko. Klątwa La Llorony"), ma stanowić kulminację tak zwanej "Fazy Pierwszej" uniwersum. Za sterami produkcji ponownie stanęli James Wan i Peter Safran, architekci tej przerażającej filmowej rzeczywistości. Scenariusz, oparty na historii stworzonej przez Wana i Davida Leslie Johnson-McGoldricka, a napisany przez Goldberga, Nainga i Johnson-McGoldricka, czerpie inspirację z jednej z najbardziej wstrząsających spraw w bogatym archiwum Warrenów – nawiedzenia rodziny Smurlów.

Historia Smurlów z West Pittston w Pensylwanii, którzy w latach 1974-1989 doświadczyli rzekomej obecności demonicznej siły w swoim domu, owiana jest aurą grozy i niedowierzania. Już sama ta sprawa, określana jako "najmroczniejsza, z jaką mieliśmy do czynienia w tej serii", budzi dreszcze. Akcja filmu ma być osadzona w okolicach roku 1986, co chronologicznie wpisuje się w ramy czasowe tej przerażającej historii. Warto przypomnieć, że wcześniejsze główne części serii rozgrywały się w latach 70. i na początku lat 80., co świadczy o konsekwentnym budowaniu narracji w oparciu o autentyczne (choć często kontrowersyjne) przypadki badane przez Warrenów.

Lorraine Warren, obdarzona darem jasnowidzenia, wyczuwa, że w tej nowej sprawie kryje się coś fundamentalnie innego, coś bardziej złowieszczego. Trailer zabiera nas w podróż po osławionym pokoju artefaktów Warrenów, gdzie spoczywają przedmioty naznaczone obecnością zła, w tym niesławna lalka Annabelle i przerażający wizerunek demonicznej zakonnicy Valak. Ed wspomina o tysiącu spraw, z którymi mieli do czynienia, co tylko podkreśla ich doświadczenie i skalę zjawisk paranormalnych, z którymi się mierzyli.

Mimo pragnienia spokojnej emerytury, Ed i Lorraine, kierowani swoją dobrocią, nie mogą przejść obojętnie wobec cierpienia innych. Ta sprawa ma być ostatnim aktem dla tych dwojga, a twórcy zapowiadają, że coś się zmieniło. Wszystko wskazuje na to, że "Ostatnie namaszczenie" to prawdziwy koniec drogi dla uwielbianych przez fanów bohaterów. Chociaż uniwersum "Obecności" prawdopodobnie będzie kontynuowane poprzez spin-offy i nowe historie, główna seria z Farmigą i Wilsonem w rolach głównych dobiega końca.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - zwiastun i data premiery

Nie można wykluczyć, że w finale filmu jedna lub obie postacie pożegnają się z życiem. Choć w rzeczywistości Ed Warren zmarł w 2006 roku, a Lorraine w 2019, filmy zawsze przedstawiały fikcyjną interpretację ich życia i spraw. W poprzedniej części "Obecności" wątek problemów zdrowotnych Eda był już obecny, co może zapowiadać tragiczne zakończenie jego filmowej historii.

Jednak "Ostatnie namaszczenie" nie zamierza jedynie sentymentalnie żegnać się z Warrenami. Film określany jest mianem "rundy zwycięstwa", w której pojawią się kultowe elementy uniwersum, ale jednocześnie wprowadzi nowe zagrożenia i postacie. Obok znanych nam już Mii Tomlinson jako Judy Warren i Bena Hardy'ego jako Tony'ego Spery, na ekranie zobaczymy również powracającego Steve'a Coultera w roli Ojca Gordona oraz nowe twarze, takie jak Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton i Shannon Kook.

Premiera "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" zaplanowana jest na 5 września 2025 roku.

