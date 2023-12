Wysyłasz głosówki przez WhatsApp? Koniecznie sprawdź tę funkcję

Dzisiejsze komunikatory to już nie tylko czaty tekstowe, zdjęcia i filmiki. Ogromną popularnością cieszą się również wiadomości głosowe. Dostrzegają to wszyscy twórcy tego typu aplikacji, którzy na przestrzeni ostatnich lat wprowadzili możliwość wysyłania "głosówek". Wystarczy nacisnąć przycisk mikrofonu, nagrać swoją wiadomość i wysłać - gotowe. U odbiorcy pojawi się odpowiedni komunikat z możliwością jej odsłuchania. Niektórzy idą krok dalej - jak np. Telegram, który w swoim planie Premium oferuje możliwość transkrypcji wiadomości głosowych. To wygodne rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą ich przesłuchać lub wolą wersję tekstową. Choć transkrypcje dostępne są dla płatnych użytkowników, w ostatniej wersji komunikatora wprowadzono możliwość darmowej transkrypcji 2 wiadomości tygodniowo. Ze swoim własnym pomysłem na wygodne wysyłanie głosówek przychodzi teraz WhatsApp, który dostrzega konieczność zwiększonej prywatności tego typu wiadomości.

Znikające wiadomości głosowe na WhatsApp już są. Jak to działa?

Wiadomości głosowe nie są niczym nowym dla użytkowników najpopularniejszego komunikatora, jednak możliwość ustawienia ich jako "jednorazowe" z pewnością przyda się tym, którzy nie chcą, by ich wiadomości były odsłuchiwane wielokrotnie, przesyłane dalej i udostępniane innym. To bardzo dobry sposób na dodatkowe zabezpieczenie np. w przypadku podawania danych wrażliwych.

Jednorazowe wiadomości głosowe działają na tych samych zasadach co jednorazowe multimedia. By z nich skorzystać, przed wysłaniem należy wybrać odpowiednią opcję z menu w aplikacji. Jak to zrobić?

Otwórz czat indywidualny lub grupę.

Przesuń w górę, aby uruchomić nagrywanie.

Kliknij i przytrzymaj nagranie.

Kliknij ikonę minutnika

Gdy ikona zmieni kolor na zielony, oznacza to, że włączono tryb jednorazowego wyświetlania.

Kliknij ikonę wyślij.

Kiedy odbiorca odsłucha wysłane wiadomości, w chwili otwarcia multimediów lub odsłuchania wiadomości głosowej do jednorazowego wyświetlenia w czacie pojawi się potwierdzenie otwarcia.

Przy już wyświetlonych multimediach lub odsłuchanych wiadomościach głosowych w czacie będzie widoczne potwierdzenie Otwarto. Multimedia do jednorazowego wyświetlenia nie zostaną zapisane w rolce z aparatu.

WhatsApp z nową funkcją. Zwiększy bezpieczeństwo użytkowników

Podobnie jak w przypadku wszystkich wiadomości o charakterze osobistym WhatsApp domyślnie chroni wiadomości głosowe pełnym szyfrowaniem. Jednorazowe wyświetlanie to kolejny przykład tego, że nieustannie dążymy do zwiększania poziomu prywatności

WhatsApp jednocześnie przypomina, byśmy do multimediach jednorazowego wyświetlenia wciąż podchodzili z dużą ostrożnością - w szczególności, jeśli prowadzimy rozmowy z kimś, kogo dopiero poznaliśmy. Na co zwracać uwagę?

Wysyłaj zdjęcia, filmy lub wiadomości głosowe do jednorazowego wyświetlenia tylko do zaufanych kontaktów.

Pamiętaj, że istnieją inne sposoby zapisywania multimediów lub wiadomości głosowych do jednorazowego wyświetlenia. Przykładowo odbiorcy mogą zrobić zdjęcie lub nagrać film multimediów do jednorazowego wyświetlenia przy użyciu aparatu lub innego urządzenia, zanim wiadomość zniknie.

Zaszyfrowane multimedia mogą być przechowywane przez kilka tygodni na serwerach WhatsAppa po ich wysłaniu.

Jeśli odbiorca zgłosi multimedia lub wiadomości głosowe do jednorazowego wyświetlenia, zostaną one wysłane do WhatsAppa. Dowiedz się więcej o zgłaszaniu wiadomości

Jeśli Ty lub Twój odbiorca używacie urządzenia z Androidem, wiadomość głosową do jednorazowego wyświetlenia lub dźwięk z takiej wiadomości można nagrać za pomocą natywnego rejestratora zawartości ekranu.

Stock image from Depositphotos