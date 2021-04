Za każdym razem, kiedy ma miejsce taki incydent budzi się w nas chęć ucieczki z takiego miejsca w bardziej bezpieczne i mniej narażone na ataki. Jakie mogłoby to być miejsce? Coraz częściej jako pierwszy przykład przywoływany jest tutaj komunikator Signal, czyli ten, który uznawany jest obecnie za najbardziej bezpieczny.

Jednak zwykle po takiej decyzji o przeniesieniu przychodzi niemal natychmiast refleksja – co z naszymi znajomymi? O ile nie jest problem pożegnanie się z samym Facebookiem, to już opcja utraty kontaktu z nimi via Messenger pozwala wielu osobom na porzucenie tego pomysłu.

Osobiście sprawdzałem dziś i na 67 kontaktów z książki telefonicznej jedynie 10 korzysta już z Signala. To dużo czy mało? Biorąc pod uwagę czas i dobrą prasę jaki ma ten komunikator nie są to powalające liczby. Więc może przyszedł czas wziąć się w końcu za edukowanie i namawianie pozostałych na takie przejście? Pod koniec lutego tego roku Krzysztof na Antyweb dzielił się z Wami swoimi doświadczeniami w tym zakresie, z których wynika, że prosto nie jest.

Może jednak dobrym początkiem będzie poinformowanie naszych znajomych z Messengera czy WhatsAppa, że z Signala korzysta już sam Mark Zuckerberg. CEO Facebooka już nie raz dał do zrozumienia, jak bardzo dba o prywatność, a którą to nie są w stanie mu zapewnić nawet jego własne rozwiązania. Swojego czasu na przykład głośnym echem odbiło się w sieci jego zdjęcie przed laptopem z zasłoniętą kamerką.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook

This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE

— Dave Walker (@Daviey) April 4, 2021