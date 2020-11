Signal nie posiada klasycznych aplikacji na komputery, które działają samodzielnie. Ze względu na zastosowanie szyfrowania, jedyne na co twórcy mogli sobie pozwolić to przygotowanie desktopowych aplikacji, które łączą się z naszym smartfonem i synchronizują wiadomości lokalnie. Takie programy przygotowano na Windowsa, macOS oraz Linuksa. Do działania potrzebne jest połączenie aplikacji z aplikacją na smartfonie poprzez zeskanowanie kodu QR aparatem w urządzeniu mobilnym.

Signal – filozofia działania

Signal, podobnie jak Telegram, korzysta z naszego numeru telefonu, jako ID użytkownika, więc nawiązanie kontaktu ze znajomymi z książki telefonicznej jest bardzo łatwe. Wymaga to też dostępu do zapisanych w telefonie kontaktów, co może nie spodobać się niektórym z użytkowników – Signal nie synchronizuje jednak tej listy z własnymi serwerami, korzystając z niej jedynie w celu ułatwienia nawiązania rozmowy. Weryfikacja następuje podobnie jak w innych usługach, poprzez potwierdzenie naszego numeru telefonu przy użyciu kodu z SMS-a lub wyrecytowanego podczas rozmowy telefonicznej. Po tym kroku możliwe jest rozpoczęcie korzystania z komunikatora.

