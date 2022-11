notiOne GPS PLUS – tyle funkcji nie miał do tej pory żaden lokalizator GPS

Słysząc „lokalizator” mam w głowie gadżet pokroju AirTaga, który wrzucasz do portfela dla „bezpieczeństwa”, ale nie pokładasz w nim większych nadziei. Dzieje się tak dlatego, że komercyjnym lokalizatorom bliżej do zabawki, niż do precyzyjnego i uniwersalnego urządzenia namierzającego. I tu pojawia się notiOne wraz z modelem notiOne GPS PLUS – marka, która nie waha się tytułowania swoich sprzętów „najpopularniejszymi lokalizatorami w Polsce”. Dlaczego? Cóż, na obronę tej tezy mają kilka poważnych argumentów.

Satelitarna dokładność w darmowej aplikacji

Ziemia objęta jest systemem nawigacji satelitarnej GNSS (Global Navigation Satellite Systems), w skład którego wchodzą amerykański GPS, rosyjski GLONASS i europejski Galileo. Dlaczego o tym wspominam? Bo to właśnie z tych systemów korzysta notiOne GPS PLUS, zapewniając wysoką precyzję. Urządzenie przy pomocy autorskiego oprogramowania od notiOne przesyła dane o lokalizacji bezpośrednio „do kieszeni” użytkownika.

Niezbędne wyniki wyświetlają się w darmowej aplikacji, wyposażonej w precyzyjną mapę i oś czasu. Dzięki temu nieważne czy wrzucisz notiOne GPS PLUS do plecaka czy przypniesz do roweru – z poziomu apki możesz trzymać rękę na pulsie i monitorować bezpieczeństwo ważnych przedmiotów. Dostęp do aplikacji można uzyskać nie tylko z poziomu urządzeń działających na iOS i Android, ale także przeglądarki.

Co ciekawe apka w wersji przeglądarkowej pomoże też znaleźć zagubiony smartfon, o ile oprogramowanie notiOne zostało na nim wcześniej zainstalowane. Jeśli zaś chodzi o dodawanie poszczególnych urządzeń, to jest to banalnie prosta sprawa i można wręcz powiedzieć, że aplikacja prowadzi użytkownika za rękę. A to dopiero początek smaczków, które oferuje notiOne GPS PLUS.

Funkcja wyznaczania stref dla miłośników zwierzaków

Z poziomu aplikacji od notiOne możliwe jest ustawienie specjalnej strefy, która będzie pełnić funkcję bezpiecznego obszaru. Lokalizator będzie mógł „poruszać się” wtedy tylko w jej obrębie, a po opuszczeniu strefy wybudzi komunikat, pojawiający się na ekranie smartfona.

Dzięki temu notiOne GPS PLUS przypilnuje zwierzaka, na przykład podczas nieobecności w domu. Można go bezpiecznie przypiąć do obroży psa lub kota, a dzięki wodoodporności nie ma obaw o uszkodzenie podczas deszczu.

Alarm przeciwkradzieżowy i bateria na długie miesiące

Ten niewielki lokalizator nie tylko odnajdzie zagubiony przedmiot, ale też wyśle powiadomienie na smartfon, gdy Twoja własność wpadnie w niepowołane ręce. Posiada wbudowany czujnik ruchu, który informuje właściciela o niepożądanym przemieszczaniu się pojazdu lub przedmiotu. Dlaczego czujnik zamiast ciągłej transmisji GPS? Bo takie rozwiązanie pozwala nie tylko oszczędzać baterię urządzenia, ale też umożliwia znacznie szybszą reakcję systemu, a co za tym idzie – wybudzenie alarmu w telefonie.

Skoro jesteśmy już w temacie baterii, to warto nadmienić, że w tej kwestii notiOne GPS PLUS także ma się czym pochwalić. W zależności od konfiguracji lokalizator może wytrzymać nawet do kilku miesięcy – większość podobnych urządzeń działa na baterii do 48h – zatem na plus nie tylko aspekt samej wygody, ale także korzystania w miejscach bez dostępu do zasilania.

Obsługa e-TOLL

Funkcja automatycznego pobierania opłat podczas przejazdu przez płatne trasy to dość nietypowy ficzer. Lokalizator można dodać jako urządzenie do obsługi konta e-TOL, dzięki czemu podczas wjazdu i wyjazdu z płatnego odcinka nie musisz nawet wyciągać telefonu z kieszeni. Wrzucając notiOne GPS PLUS do auta nie tylko dokładasz dodatkowe zabezpieczenie na wypadek kradzież, ale też przyspieszasz formalności, bo lokalizator pozwala na automatyczne pobieranie opłat w trakcie jazdy.

Karta SIM z roamingiem. I to bez abonamentu!

Najgorszy scenariusz, jaki mogę sobie wyobrazić, to zgubienie ważnego przedmiotu podczas podróży czy wakacji. Całe szczęście notiOne pomyślało także i o tej ewentualności, implementując w lokalizatorze notiOne GPS PLUS dożywotnio opłaconą kartę SIM, z roamingiem na całą Europę i ponad 100 krajów z całego świata.

Nie ma tu mowy o żadnych ukrytych kosztach i dodatkowych abonamentach za usługi. Kupując urządzenie płacisz raz i bez ograniczeń korzystasz ze wszystkich dostępnych funkcji.

Jeden, by wszystkimi rządzić

Podsumujmy więc jeszcze raz. Lokalizator notiOne GPS PLUS to przede wszystkim satelitarna precyzja, zgodna z globalnymi systemami. Niewielkie rozmiary urządzenia pozwalają na schowanie go w przedmiotach codziennego użytku i zabezpieczenie przed kradzieżą dzięki funkcji wywoływania alarmu po wykryciu akcelerometrem. Docenią go kierowcy z uwagi na obsługę e-TOLL, dożywotnią kartę SIM z roamingiem w Europie i ponad 100 krajach świata oraz baterię na kilka długich miesięcy. No i nie zapominajmy o funkcji strefy, która poinformuje, gdy zwierzak wyjdzie poza wyznaczony obszar. A to wszystko dopieszczone prostą w obsłudze aplikacją, w której wszystkie informacje są pod kontrolą użytkownika. Lokalizator uniwersalny? Zdecydowanie tak.

Jeżeli jednak poszukujecie jeszcze innych rozwiązań to notiOne oferuje wiele modeli lokalizatorów, również takich poniżej 100 zł, które idealnie nadają się na prezent. Więcej szczegółowych informacji o lokalizatorach od notiOne znajdziecie na oficjalnej stronie.

Materiał powstał we współpracy z notiOne.