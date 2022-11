Jakie laptopy ma obecnie w ofercie Apple?

Mimo że smartfony dla wielu okazują się w zupełności wystarczające w kwestii dostępu do internetu — trudno ukryć cały zestaw ułomności i ograniczeń gdy porównamy je z komputerami. Dzisiejsze urządzenia oferują więcej mocy niż kiedykolwiek wcześniej — imponujące są ich możliwości i czas pracy na jednym ładowaniu. Rynek laptopów z Windowsem jest ogromny, ale nie bez powodu to komputery Apple cieszą się tak ogromną popularnością. Zmiana polityki i własne układy zmieniły zasady gry. Jakie przenośne laptopy ma do zaoferowania gigant z Cupertino?

Laptopy Apple. Jakie przenośne komputery ma w swojej ofercie firma?

Apple to firma, która zawsze gra według własnych zasad i wyznacza branżowe trendy. Nie zrobiła ani pierwszego laptopa, ani pierwszego smartfona, ani też pierwszego tabletu — ale to jednak iPady stały się synonimem tych ostatnich i zaserwowały prawdziwą lawinę. Ich przenośne komputery także zaczęły wytyczać nowe trendy i pokazywać, że mogą działać na jednym ładowaniu i pełnej mocy przez wiele godzin. Apple nigdy nie zdecydowało się swoimi produktami wejść w laptopy 2w1, wyraźną kreską oddzielając kategorie tabletów od notebooków. Chociaż patrząc na to ile mocy mają ostatnie iPady Pro i akcesorium Magic Keyboard można uznać, że w pewnym momencie zaczęli się do nich niebezpiecznie zbliżać. Nie zdecydowało się jednak zaserwować tabletom systemu operacyjnego równie potężnego, co ten, który dostępny jest w ich komputerach. Zamiast tego - producenci oprogramowania zaczęli znacznie poważniej podchodzić do iPadOS serwując tam rozwiązania dla profesjonalistów. Efekt? W pełni funkcjonalne aplikacje takie jak Adobe Lightroom czy DaVinci Resolve dostają specjalne wersje.

Oferta komputerów przenośnych Apple przez lata dynamicznie się zmienia — ale wśród najnowszych modeli pozostały dwa. Macbooki Air oraz Macbooki Pro. Czym różnią różnią się obie linie komputerów?

Macbook Air - lekki, wydajny i dostępny w dwóch wariantach

Wielka rewolucja w komputerach Apple trwa. Firma ostatecznie żegna się z układami Intela i stawia na autorskie rozwiązania. Procesory Apple Silicon M1 oraz M2 dostępne są w całej linii przenośnych komputerów. Macbooki Air obecnie sprzedawane są w dwóch wariantach — opartym na starej konstrukcji, 13-calowym z M1 oraz 13,6-calowym z M2. Charakterystyką Airów zawsze była ich niewielka waga połączona z długim czasem pracy na jednym ładowaniu — i pod tym względem nic się w temacie nie zmieniło. Nowe układy dodały im jednak więcej możliwości. Dzięki temu, że są tak wydajne i energooszczędne - spokojnie można liczyć na pomoc nawet przy bardziej wymagających zadaniach bez konieczności przejmowania się źródłem prądu. Największym "ale" dla większości użytkowników może być kwestia dostępności wyłącznie pasywnego chłodzenia — ale to linia komputerów, która z założenia nie jest przeznaczona do najcięższych zadań. Ale okazjonalnie doskonale da sobie radę także z nimi — podobnie jak z grami. Najtańszy Macbook Air w promocyjnej cenie kupicie już za 4999 zł.

Macbook Pro - laptop Apple dla wymagających od komputera więcej mocy

Podobnie jak Macbooki Air — droższa linia komputerów Apple jedną nogą jest jeszcze w przeszłości. Stąd oferta Macbooków Pro jest również dość niejednolita. Znajdują się w niej oparte na starej konstrukcji modele 13,3-calowe z Touch Barem (wyposażone już w procesory M1 i M2), ale gwiazdami pozostają jednak przedstawione w ubiegłym roku modele 14- i 16-calowe. I choć dla lwiej części użytkowników wydajność oferowana przez mniejszą konstrukcję w Macbook Pro z M2 będzie w zupełności wystarczająca, to warto mieć na uwadze możliwości większych i droższych modeli. Pierwszym - i dla wielu zdecydowanie nie bez znaczenia - aspektem będzie to, że są one nieco cięższe. Poza tym jednak trzeba liczyć się również z drażniącym dla wielu faktem "wcięcia" w ekranie — czyli niesławnym notchem. Ale z kontrowersyjnych rzeczy, to... byłoby już na tyle. Nowe Macbooki Pro to przede wszystkim opcja na znacznie mocniejsze konfiguracje (najwyższe modele wyposażyć można w układy Apple M1 Max z 10-rdzeniowym CPU, 32-rdzeniowym GPU i 16-rdzeniowym systemem Neural Engine; 64 GB pamięci RAM i nawet 8 TB miejsca SSD na dane). Ponadto w nowych konstrukcjach powróciły uwielbiane przez użytkowników: czytnik kart SD, złącze HDMI oraz magnetyczne ładowanie MagSafe w nowej odsłonie. To laptopy które doczekały się wyjątkowo ciepłych opinii od recenzentów na całym świecie - i trudno się temu nie dziwić. Ich wydajność w połączeniu z rozmiarem i kulturą pracy to coś, czego próżno szukać u konkurencji.

Którego Macbooka wybrać? Dostosuj wybór o swoich potrzeb

W ofercie Apple dostępne są dwie serie laptopów: Macbook Air oraz Macbook Pro. Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi na pytanie: który wybrać. To inne linie dostosowane do zupełnie innych odbiorców i zastosowań. Jeżeli potrzebujesz mobilnego narzędzia przede wszystkim do pracy biurowej - z pewnością tańsze i lżejsze Macbooki Air będą wystarczające. Jeżeli zależy ci na nieco potężniejszym narzędziu do wszelkiej maści pracy wymagającej więcej zasobów — Macbook Pro będzie bez wątpienia lepszym wyborem. Który? To już zależy od konkretnych wymogów…

