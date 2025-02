Zmiany w rozkładzie pociągów? Dowiesz się o tym wcześniej.

PKP Intercity zamierza zrobić coś, co być może ułatwi życie pasażerom. Chodzi o praktyczne udogodnienia w serwisie e-IC 2.0 i aplikacji mobilnej. Powiadomienia o zmianach w rozkładzie jazdy, wcześniejszy zakup biletów na pociągi międzynarodowe czy wreszcie zintegrowanie podróży koleją z miejskim transportem – to nie wizja przyszłości, a całkiem realne plany na najbliższe miesiące.

Automatyczne powiadomienia o opóźnieniach

Prawdopodobnie każdy, kto choć raz podróżował pociągiem na dłuższej trasie, wie, jak wygląda stres związany ze zmianą rozkładu jazdy. PKP Intercity chce temu zaradzić, wprowadzając w serwisie e-IC 2.0 oraz w aplikacji mobilnej system automatycznych powiadomień. Jak to będzie działać? Jeśli nastąpi jakaś zmiana dotycząca twojego pociągu – np. odjazd przesunie się o kwadrans albo okaże się, że trasę trzeba skrócić – dowiesz się o tym szybciej. Informacja przyjdzie do ciebie na maila, a ponadto będzie widoczna na twoim koncie użytkownika. Na początku nowa usługa obejmie głównie połączenia międzynarodowe, ale w planach jest poszerzenie zakresu powiadomień także o kursy krajowe.

Bilety na połączenia międzynarodowe nawet pół roku wcześniej

Osoby podróżujące pociągami za granicę do niedawna mogły się czuć nieco poszkodowane: większość biletów międzynarodowych w sprzedaży online dostępna była w terminie do 60 dni przed planowanym wyjazdem. Wyjątkiem od tej reguły były połączenia na Ukrainę (20 dni), ale to raczej sprawa specyficzna, wynikająca z zupełnie innych uwarunkowań. Teraz PKP Intercity zapowiada zmianę: bilety na wybrane trasy międzynarodowe będzie można kupić aż 180 dni wcześniej. Pierwsze na liście są pociągi z Polski do Niemiec, Czech i Austrii, bo to właśnie te kierunki cieszą się ogromną popularnością wśród rodzimych podróżników.

Wizualizacja rezerwacji miejsc

Wybór miejsc w pociągu to dla wielu osób kluczowa sprawa – zwłaszcza gdy jedziesz daleko i zależy ci np. na siedzeniu przy oknie (żeby podziwiać krajobrazy) lub przy przejściu (żeby móc się bezproblemowo przemieszczać). W Polsce w serwisie e-IC 2.0 i w aplikacji PKP Intercity już od pewnego czasu można było skorzystać z graficznej rezerwacji miejsc, ale dotyczyło to głównie połączeń krajowych. Teraz szykują się kolejne zmiany. Możliwe będzie wybranie konkretnego siedzenia również w pociągach międzynarodowych. System ma funkcjonować w podobny sposób – zobaczysz schemat wagonu, a potem klikniesz wolne miejsce, które najbardziej ci odpowiada.

Integracja z transportem miejskim

Jednym z najciekawszych planów ogłoszonych przez PKP Intercity jest wprowadzenie możliwości zakupu biletu łączonego na przejazd pociągiem oraz komunikacją miejską. Na pierwszy ogień idzie Warszawa, gdzie w aplikacji PKP Intercity już niebawem będzie można dokupić bilet uprawniający do poruszania się metrem, autobusami i tramwajami (a nawet SKM-ką w pierwszej strefie) przez 75 minut.

Co dalej? PKP Intercity wspomina, że chciałoby wdrożyć podobne rozwiązania we współpracy z innymi samorządami. Być może więc już wkrótce pasażerowie dojeżdżający do Krakowa, Poznania czy Gdańska również będą mogli kupić łączone bilety. Z logistycznego punktu widzenia nie jest to proste – każde miasto ma swoje taryfy i wewnętrzne regulaminy – ale sam pomysł na integrację transportu brzmi naprawdę rozsądnie.

Jak podaje PKP Intercity, większość nowości ma się pojawić jeszcze w tym roku.

źródło: intercity.pl