Bilety PKP kupisz o połowę taniej. Oto jak to zrobić

Ostatni raz sprawdzaliśmy ceny biletów dwóch przewoźników na te same trasy kolejowe, no i na te same pociągi ponad rok temu, a dokładniej pod koniec października 2023 roku. Co się zmieniło do tej pory? Sprawdźmy.

Dla zainteresowanych tamtych wpisem, odsyłam do artykułu - Tak kupicie bilety do Czech znacznie taniej!

Reklama

W dużym skrócie przypomnę tylko, iż wówczas PKP Intercity tłumaczyło różnice w cenach na te same pociągi, kupowane u polskiego przewoźnika i czeskiego - niezależną liczbą kontyngentów biletów promocyjnych.

Problem w tym, że czeski przewoźnik - České dráhy (Koleje Czeskie), stosują dynamiczny cennik biletów z prawdziwego zdarzenia, co oznacza, iż z chwilą wyczerpania tej puli, nadal można kupić bilet w niższej cenie, a co uzależnione jest od aktualnego obłożenia danej relacji.

Na PKP Intercity tak to nie działa, jeśli wyczerpie się pula promocyjnych biletów, nie kupicie już tańszego biletu do momentu odjazdu pociągu, nawet jak w przedziałach będzie hulał wiatr.

Ponadto, aktualnie promocyjne ceny biletów w PKP Intercity nie obejmują połączeń międzynarodowych, co za chwilę pokażę na przykładzie połączenia do Pragi.

Bilety PKP na relację Warszawa - Praga o połowę taniej

Podobnie, jak w poprzednim wpisie zaczynamy od relacji Warszawa - Praga i kupujemy bilet na jutro, na połączenie bezpośrednie.

Tym razem będzie sprawiedliwiej, bo u obu przewoźników sprawdzimy ceny biletów dostępne w aplikacji mobilnej - zdarza się, że firmy oferują tańsze usługi z ich poziomu.

Nie patrzmy na kosmiczne ceny w I klasie wagonów, zerknijmy tylko na II klasę:

05:29 - bilety w aplikacji PKP Intercity po 425 zł, České dráhy po 180 zł,

09:13 - bilety w aplikacji PKP Intercity po 430 zł, České dráhy po 180 zł,

13:39 - bilety w aplikacji PKP Intercity po 425 zł, České dráhy po 180 zł.

Jeśli ktoś z Was powie, a sprawdź połączenie w zakładce Łowców Super Promo, to muszę rozczarować, jak już wspominałem wcześniej - nie działa to już na połączenia międzynarodowe.

Reklama

Bilety PKP na relację Kraków - Praga o połowę taniej

Sprawdźmy coś w bliższej relacji: Kraków - Praga:

11:12 - bilety w aplikacji PKP Intercity po 333 zł, České dráhy po 140 zł,

09:13 - bilety w aplikacji PKP Intercity po 333 zł, České dráhy po 140 zł.

Bilety PKP na relację Katowice - Praga o połowę taniej

Może jeszcze bliżej, z Katowic do Pragi?:

Reklama

08:19 - bilety w aplikacji PKP Intercity po 315 zł, České dráhy po 120 zł,

11:53 - bilety w aplikacji PKP Intercity po 320 zł, České dráhy po 120 zł,

13:39 - bilety w aplikacji PKP Intercity po 315 zł, České dráhy po 120 zł.

To oczywiście grubo ponad połowę taniej, w niemal każdym przypadku. Co trzeba zrobić, by kupować w takich cenach bilety na PKP Intercity? Wystarczy skorzystać ze strony przewoźnika České dráhy (Koleje Czeskie), pod tym linkiem (można zmienić język strony na angielski) lub z poziomu aplikacji mobilnej - do pobrania na Androida z Google Play lub na iOS z App Store.

Bilety u innych przewoźników

W poprzednim wpisie sprawdzaliśmy też różnice pomiędzy innymi przewoźnikami i taka sytuacja nie ma miejsce w przypadku biletów kupowanych w PKP Intercity i na stronie kolei węgierskich (wybaczcie, ale nie mogłem się przebić przez ich aplikację - mamy świetną aplikację w porównaniu z nimi).

Bezpośrednia relacja Warszawa - Budapeszt jutro o 9:08 to koszt 192,17 zł w aplikacji PKP Intercity i 192,11 zł (według kursu euro z 13:00) na stronie kolei węgierskich - 13 euro drożej niż ponad rok temu.

Na koniec, dobra wiadomość jest taka, iż jeśli wybieracie się do Berlina, w aplikacji PKP Intercity kupicie tańsze bilety, i to sporo tańsze niż na stronie kolei niemieckich (co ciekawe - dodali wersję strony w języku polskim).

Rok temu bilety w relacji Warszawa - Berlin kosztowały 59,90 zł, w tym roku najtańszy kosztuje 74,99 euro (313,15 zł), a więc mniej więcej taka sama podwyżka jak na kolejach węgierskich. Z kolei w aplikacji PKP Intercity bilet na ten sam pociąg kosztuje 192,17 zł - dużo taniej niż rok temu (240 zł).