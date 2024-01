Te zmiany mają uczynić iPhone 16 znacznie lepszym. Większości z nich nie zauważycie

Nie da się ukryć, że użytkownicy iPhone'ów... niespecjalnie zwracają uwagę na to, co drzemie w ich wnętrzu. Nie mają zbyt wielkiego wyboru — są modele które Apple "sprzedaje" funkcjami, a nie podzespołami. Lwia część właścicieli ich smartfonów nie ma pojęcia ile gigabajtów pamięci RAM drzemie w środku. Jeżeli coś wiedzą na temat pamięci, to prawdopodobnie wyłącznie tej na dane, bo to jedyna ze zmiennych w poszczególnych modelach. I to ona potrafi solidnie wpłynąć na cenę.

Nie zmienia to jednak faktu, że Apple z każdym rokiem usprawnia co nieco, by smartfony działały jeszcze sprawniej i bezproblemowo. I jak wynika z ostatnich przecieków — przyszłoroczne iPhone'y 16 miałyby doczekać się więcej pamięci RAM.

iPhone 16 z większą pamięcią RAM. Nowe modele mają zaoferować 8 GB

Jak wynika z najnowszych informacji od Jeffa Pu (za 9to5Mac), Apple w tym roku roku miałoby dorzucić nieco pamięci operacyjnej do ich smartfonów. Obecna na rynku linia iPhone 15 (wraz z modelami iPhone 15 Pro) oferuje 6 GB pamięci RAM. Nowe modele zaś miałyby zaoferować 2 GB więcej — co pozwoliłoby na jeszcze sprawniejszą pracę, więcej otwartych aplikacji i zakładek. Nie jest też specjalnym zaskoczeniem, że iPhone 16 Pro mają korzystać z nowego, autorskiego, układu od Apple — A18 Pro.

Więcej RAM i nowy modem. Połączenia będą jeszcze szybsze

Poza większą ilością pamięci operacyjnej, tegoroczne modele iPhone'ów miałyby doczekać się także nowych modemów od Qualcomma. Dokładniej rzecz mówiąc, chodzi o modemy Qualcomm X75, które trafić mają do droższych modeli iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max. "Zwykłe" szesnastki oraz iPhone 16 Plus zaś miałyby korzystać z tego samego modemu, z którego korzysta cała rodzina iPhone 15 — czyli Qualcoom X70.

Snapdragon X75 to pierwszy na świecie system Modem-RF gotowy na 5G Advanced, który napędza przyszłość 5G w telefonii komórkowej i nie tylko.

Zmiany, które dla wielu będą niezauważalne. Ale będą także inne

Jeżeli wierzyć tym informacjom, iPhone 16 oraz iPhone 16 Pro będą jeszcze szybsze i jeszcze sprawniejsze, ale... prawda jest taka, że dla lwiej części użytkowników: zmiany te będą kompletnie niezauważalne.

Ale poza pamięcią RAM i nowym modemem dla modeli iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max, Apple miałoby przygotowywać jeszcze jedną — której raczej nikt nie przeoczy. Mowa o nowych aparatach fotograficznych. Modele z serii Pro doczekać się mają 48 MP aparatów ultraszerokokątnych. Wcześniej też słyszeliśmy plotki na temat znacznie lepszych aparatów do selfie — co prawdopodobnie też nie umknie niczyjej uwadze. Różnic jakościowych pomiędzy zdjęciami wykonywanymi tylnymi aparatami i przednim... po prostu nie da się nie zauważyć.