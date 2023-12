Zmiany od 19 grudnia. Nie obejrzysz już programów TVP w starym standardzie

19 grudnia rozpoczęło się nadawanie programów wchodzących w skład trzeciego multipleksu (MUX 3) w nowym standardzie DVB-T2 HEVC. W skład rzeczonego multipleksu wchodzą kanały Telewizji Polskiej. Co istotne – osoby, które posiadają odbiorniki nieprzystosowane do DVB-T2 HEVC, przy próbie oglądania programów TVP mogą zostać powitane czarnym obrazem i brakiem dźwięku.

Czym jest nowy standard nadawania DVB-T2 HEVC?

Od 19 grudnia w województwach we wschodniej Polsce telewidzowie mogą odbierać programy trzeciego multipleksu w DVB-T2 HEVC. Parę dni wcześniej – 15 grudnia, nowy standard został wdrożony w województwach zachodniej Polski. Co konkretnie oznacza ta zmiana?

DVB-T2 HEVC to standard naziemnej telewizji cyfrowej, który zastąpił DVB-T. Przede wszystkim charakteryzuje się on lepszym, cyfrowym obrazem skompresowanym przy udziale technologii HEVC. Dzięki temu użytkownicy mogą oglądać programy w wyższej rozdzielczości. Zmiana jakościowa obejmuje również dźwięk. Co więcej, DVB-T2 jest bardziej odporna na zakłócenia.

Wdrożenie standardu obejmuje kanały wchodzące w skład trzeciego multipleksu (MUX 3). Chodzi tu o programy Telewizji Polskiej, takie jak TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVP Info, TVP ABC, TVP Kultura, TVP Historia i TVP Sport. Osoby, których sprzęt nie jest przystosowany do DVB-T2 HEVC po przełączeniu na jeden z programów TVP mogą ujrzeć jedynie czarny ekran.

Źródło: Depositphotos

Jak zmienić sygnał nadawania w telewizji?

Okazuje się, że problem z nieodbieraniem programów w nowym standardzie może dotyczyć tylko niewielkiej części odbiorników. Obecnie, każdy telewizor, który odbiera programy komercyjne takie jak TVN czy Polsat, jest przystosowany do nowego systemu. Wynika to z faktu, że należą one do multipleksu drugiego, który już od dłuższego czasu jest w standardzie DVB-T2.

A zatem, jak zmienić sygnał nadawania w telewizji? W przypadku nowszych odbiorników nie trzeba podejmować żadnych skomplikowanych działań – jeśli obsługują one nowy standard, to wystarczy zaktualizować listę programów poprzez wejście do menu lub ustawień urządzenia i wyszukanie nowych kanałów. W przypadku różnych sprzętów konfiguracja może być nieco inna, dlatego warto zajrzeć do instrukcji obsługi.

Posiadacze starszych telewizorów będą musieli zaopatrzyć się w dekoder. Wymiana sprzętu nie jest droga – zwykle ich cena oscyluje wokół 100-200 zł.