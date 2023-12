Koniec darmowych kanałów na Pilot WP. Gdzie teraz oglądać za darmo telewizję online?

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, obowiązkiem nieodpłatnego udostępniania przez wszystkich nadawców objęte są kanały TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV4, TV Puls. Do tej pory kanały te wchodziły w skład bezpłatnego pakietu z reklamami na WP Pilot.

Łącznie jest to 38 kanałów, ich lista przedstawia się jeszcze następująco:



Jednak w najnowszych zmianach w regulaminie, który zacznie obowiązywać od 27 grudnia, możemy przeczytać, iż Pilot WP wprowadza całościową odpłatność za usługi telewizyjne.



Wyjątek stanowią „Kanały własne”, które w tym samym regulaminie pojawiają się w postaci następującej definicji:

Kanał własny – to bezpłatna Usługa udostępniana poza Pakietem w ramach Serwisu, na zasadach odrębnych od Programu, Usługi VOD czy Transmisji na żywo (wyróżniona w pasku kanałów Serwisu), stanowiąca rozpowszechniane wyłącznie w systemie teleinformatycznym własne programy telewizyjne, w których Spółka Audioteka Group Sp. z o.o. działa jako Nadawca Kanału własnego, tworzy i zestawia te programy oraz rozpowszechnia je lub przekazuje innym podmiotom w celu rozpowszechniania - stanowiący jednocześnie treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Nie są to więc z pewnością wymienione wyżej kanały objęte zasadą „must carry, must offer”, należące do innych nadawców. Aktualnie w ofercie kanałów własnych WP Pilot możemy znaleźć trzy pozycje - Telewizja WP, Kabaret TV oraz Patronite Podróże:



W zapowiedziach nowego trybu darmowego Pilot WP, udostępnionych pod koniec listopada tego roku możemy przeczytać, iż jeszcze w tym roku pojawi się w nim 5 kanałów, więc szykowane są jeszcze dwa, a w 2024 roku dołączy do nich kolejne 6 oryginalnych kanałów Pilot WP.



Z kolei wspomniane wcześniej 38 kanałów, łącznie z kanałami TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV4, TV Puls, udostępnione zostaną w nowym pakiecie „Lajt z reklamami”.



Aktualnie pakiet ten do kupienia jest w cenie 3,99 zł przy płatności odnawialnej, jednak już właśnie od 27 grudnia, jego koszt wzrośnie do 5,99 zł miesięcznie.



W ramach tego pakietu dostaniemy krótsze reklamy przed uruchomieniem dostępnych kanałów, wysoką rozdzielczość oraz brak limitów przełączeń kanałów.

Gdzie teraz oglądać za darmo telewizję online?

To nie jedyna kablówka online, która wycofała się z oferowania darmowych programów. Podobny krok zaobserwowaliśmy w przypadku serwisu SWEET.TV, gdzie aktualnie wszystkie kanały są płatne w trzech pakietach. Jedynie dla nowych kont przez 7 dni udostępniono nieodpłatnie wszystkie kanały.

Nadal bezpłatnie możemy oglądać kanały telewizyjne objęte zasadą „must carry, must offer” oraz kilkanaście innych (łącznie 27) w ramach serwisu MEGOGO.NET, i to bez konieczności zakładania konta.



Z kolei wyłącznie kanały należące do TVP i po zalogowaniu, dostępne są do oglądania online bez opłat na Vod.tvp.pl. Znajdziemy tu takie pozycje jak TVP 1, TVP 2, TVP Info, ale też TVP Nauka, TVP Dokument, TVP Kultura czy TVP Sport.



Oczywiście, skoro to usługi telewizyjne online, to i są w pełni dostępne na urządzeniach mobilnych. W przypadku MEGOGO potrzebne aplikacje znajdziecie pod tymi linkami:

