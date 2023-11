Ćwierć miliona domów w Polsce bez dostępu do telewizji od nowego roku

Większość multipleksów w Polsce zmieniła standard nadawania 29 czerwca 2022 roku, jednak decyzją ówczesnego ministra Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydłużono nadawanie kanałów TVP na multipleksie MUX-3 w starym standardzie do końca 2023 roku.

Polecamy na Geekweek: Pogadaj z Terabotem, czyli psychoterapia AI po polsku

Dzięki tej decyzji (tłumaczona była wybuchem wojny w Ukrainie), kanały TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info HD, TVP Sport HD oraz TVP Historia nadawane są do dziś w starym standardzie.

Przejście na nowy standard tych kanałów nastąpi w nocy z 14 na 15 grudnia i obejmie zachodnią część Polski, a we wschodniej części Polski, w nocy z 18 na 19 grudnia. Pozostanie jeszcze krótki okres przejściowy dla tych kanałów:

TVP1, TVP2, TVP Info w okresie od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

TVP ABC i TVP Kultura w okresie od 19 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

Tak więc 12 stycznia już w całej Polsce i dla wszystkich kanałów będzie obowiązywał nowy standard nadawania. Dzięki badaniu Krajowego Instytutu Mediów możemy szacunkowo ocenić, ile gospodarstw domowych w Polsce jest gotowych na tę zmianę już dziś.

W marcu 2022 roku informowałem Was, że w tamtym czasie prawie 2 mln gospodarstw nie było przygotowanych technicznie na nowy standard, przez co było skazanych na propagandę TVP aż do wyborów (link). Teraz możemy zobaczyć, ile z nich to wytrzymało do dziś.



Według danych za lipiec 2022 - a więc to pierwszy miesiąc tych gospodarstw z dostępem tylko do kanałów TVP, wykruszyły się niemal o połowę do liczby 1,11 mln, w sierpniu liczba ta obniżyła się do 0,99 mln, a do miesiąca wyborów w październiku 2023 roku spadła do przeszło ćwierć miliona.



To w głównej mierze gospodarstwa z jednym telewizorem, w co piątym jest on starszy niż 10 lat, niemal co czwarty to smartTV. Połowa z tych gospodarstw jest jednoosobowa, w 70% liderem jest osoba w wieku 50+, a 30% z nich do gospodarstwa wiejskie, w ponad połowie w złej sytuacji materialnej.



Ile z tych gospodarstw domowych ma świadomość na dziś przejścia od grudnia na nowy standard? Nieco mniej niż co piąte, a w okręgu północnym, żadne z nich nie wie, iż od grudnia starci dostęp do pozostałych w starym standardzie kanałów.

Źródło: Krajowy Instytut Mediów.

Stock Image from Depositphotos.