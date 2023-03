Na rynku VOD dzieje się w ostatnich miesiącach naprawdę dużo. Jedni mają powody do radości, innym wcale nie jest do śmiechu...

Rynek VOD robi się dość ciasny. O ile jeszcze kilka lat temu niewielu z nas myślało o posiadaniu więcej niż jednej, góra dwóch, usługi — obecnie idealnie byłoby mieć około pięciu. A może nawet i sześciu? Materiały które niegdyś zgromadzone były na uwielbianym wszędobylsko Netfliksie, teraz trafiły do katalogów kilku firm — i trudno dyskutować z tym, że rynek zrobił się... najzwyczajniej w świecie drogi. Ale jest on niezwykle dynamiczny — i nowych zawodników wciąż przybywa. Zmienia się rozkład sił. A zeszłoroczne premiery sprawiają, że na rynku globalnym jedni stracili, inni zyskali — a nowy gracz jakim jest Paramount+ całkiem nieźle poradził sobie w pierwszych miesiącach działalnosći. Szczerze? W ogóle się temu nie dziwię!

Najpopularniejsze VOD. Podsumowanie ostatniego kwartału 2022

Poniższe dane pochodzą od znanej i cenionej firmy która regularnie dzieli się ze światem statystykami, a mianowicie JustWatch. To od nich otrzymujemy większość raportów na temat tej dziedziny, które później opływają cały internet. I według najświeższego podsumowania, globalnie (czyli w rozumieniu firmy: tam gdzie JustWatch jest dostępny), popularność serwisów VOD wyglądała następująco:

Netflix (23%) Amazon Prime Video (20%) Disney+ (18%) HBO Max (9%) Paramount+ (7%) Apple TV+ (5%) Inne (21%).

Z porównaniem do analogicznego raportu za wcześniejszy kwartał — Apple TV+ spadło o jedno oczko, z 6% na 5%. Przybyło jednak uwielbianemu HBO Max (z 7%, na 9%). Coraz lepiej zaś idzie Paramount+, które cieszy się dobrą sławą i uznaniem wśród użytkowników. Na pierwszym miejscu wciąż jest Netflix. Jednak z każdym kwartałem traci on użytkowników, co znajduje wyraźne odzwierciedlenie w zestawieniu. I szczerze mówiąc — zastanawia mnie mocno pozycja Amazon Prime Video. Czy wynika ona z faktycznej sympatii do platformy (warto mieć na uwadze, że katalogi potrafią się ZNACZĄCO różnić w zależności od regionu), czy najzwyczajniej w świecie chodzi o jej bycie "gratisem" do abonamentu Amazon Prime, po który użytkownicy z rynków gdzie Amazon oferuje znacznie więcej niż u nas ochoczo sięgają?

Rynek VOD się zmienia. Dobrze już było

Powyższa lista pokazuje, jak zmienia się rynek VOD — i że nowi gracze potrafią na nim namieszać. Zaś nie jest też tak, że giganci którzy jeszcze kilka lat temu wydawali się nie do pokonania — nie mogą zostać zdetronizowani. Owszem, Netflix wciąż jest na szczycie tej listy, ale z każdym miesiącem, sukcesywnie, traci użytkowników — i to mimo tego, że zaczął już robić wszystko by do tego nie dochodziło. Jednym z takich elementów jest wprowadzenie tańszego pakietu okraszonego reklamami. Stosunkowo niewielka różnica w cenie (w połączeniu z najniższą z możliwych opcji jakościowych ORAZ niepełnym katalogiem) sprawiają, że trudno tutaj mówić o nim w kontekście "alternatywy" dla współdzielenia kont w najwyższej z dostępnych jakości. Widać jednak, że ludziom zależy na jakościowych treściach — stąd w zestawieniu wciąż załapuje się Apple TV+, a HBO Max i Paramount+ pną się do góry!