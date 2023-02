Nowy Kodeks Pracy regulujący pracę zdalną w Polsce, przewiduje między innymi możliwość pracy całościowo lub częściowo poza biurem, oczywiście w sposób i wg zasad uzgodnionych wcześniej pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Niemniej, pracodawca będzie w takim przypadku miał obowiązek zapewnienia narzędzi do pracy zdalnej czy pokrycia kosztów, wynikających na przykład ze zużycia energii elektrycznej pracownika w swoim domu - podczas wykonywania swoich obowiązków. Tak więc czeka nas sporo zmian, zerknijmy więc ilu obecnie pracowników będą one dotyczyły w szczególności.

Jakby połączyć pracowników pracujących zdalnie i hybrydowo, nadal łącznie stanowiliby blisko 30% pracujących.



Jednak po rozdzieleniu na części składowe widać, iż w szczególności traci na popularności praca tylko i wyłącznie zdalna.



Jeszcze w październiku 2021 roku, zdalnie lub hybrydowo pracowało 35% osób (11% tylko zdalnie), w marcu 2022 roku odsetek ten spadł do 34% (12% tylko zdalnie), ale już w październiku 2022 roku, łącznie jest to 28% badanych, a tylko zdalnie pracuje już tylko 8%.



Co ciekawe, z tej grupy również tylko 8% badanych w najbliższym czasie chciałoby wrócić do pracy wyłącznie w biurze.

Jolanta Lewandowska-Bitkowska, HR Business Partner w Grupie Pracuj:

Osoby, które miały szansę pracować dotychczas w modelach elastycznych, nie chcą wracać już w pełnym wymiarze do wykonywania obowiązków z firmy. Ostatnie trzy lata pokazały w wielu środowiskach pracy, że nie musimy przebywać w siedzibie organizacji, by wykonywać zadania z odpowiednimi efektami. To ważne wnioski dla pracodawców, którzy obecnie poddają reorganizacji swoje polityki.



Pół roku wcześniej z kolei, odsetek takich deklaracji wynosił 14%. Natomiast w pełni zdalnie chciałoby pracować 28% badanych, tu odsetek takich deklaracji niewiele się zmienił od marca 2022 roku.



Natomiast wśród osób pracujących hybrydowo, zdalną pracę chciałyby wykonywać w wymiarze 80-90% - 13% badanych, to niewiele i oznacza spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10 p.p.. Najkorzystniejszą obecnie dla nich opcją jest połowa tygodnia w domu i połowa w biurze, niewiele mniej chciałoby pracować w wymiarze 60%-70% w skali tygodnia z domu, a maksymalnie 29% czasu z kolei, wybrałoby chętnie 29% ankietowanych.



Również osoby pracujące hybrydowo, najchętniej odwiedzałyby biuro w poniedziałki - aż 43% wskazań, mniej popularne są środy, wtorki, czwartki, no i rzecz jasna - na końcu mamy piątki i weekendy.

Co z ofertami pracy i skłonnością aplikowania do firm? Okazuje się, że firmy pracujące wyłącznie zdalnie przyciągają bardziej, niemniej też dla 23% badanych jest to minusem, a obojętność wykazuje w tym temacie 39% badanych.

Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj:

Widzimy, że praca wyłącznie zdalna może być zarówno magnesem na kandydatów, jak i odstraszać od aplikowania do firmy. Blisko co czwarty badany wskazuje, że będzie mniej skłonny aplikować na ofertę pracy do firmy, która pracuje wyłącznie zdalnie. Jednocześnie jednak to wciąż brak pracy zdalnej lub hybrydowej jest bardziej kontrowersyjny. Aż ponad 4 na 10 kandydatów mniej chętnie zaaplikuje na ofertę pracy stacjonarnej.



Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2022 roku przez ARC Rynek i opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI przeprowadzono na grupie 1790 Polaków, reprezentatywnej dla populacji osób czynnych zawodowo w wieku 18-65 pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

Źródło: Pracuj.pl

Stock Image from Depositphotos.