Nawet jeśli w początkowej fazie, czyli przez te pierwsze 2 lata, wydajnościowo procesory ARM od Apple będą trochę odstawać od układów Intela, to mam wrażenie, że w pewnym momencie ta różnica zostanie zniwelowana, właśnie w dużej mierze przez oprogramowanie. Bo Apple ma wpływ na cały proces jego tworzenia, dostarcza narzędzia deweloperom i może od nich wymagać znacznie więcej. Microsoft czy Intel nie mają takiej siły przebicia, co dobitnie udowodniły porażki obu firm na polu smartfonów. Dlatego mam wrażenie, że tak, Apple z czasem może zyskać przewagę nad całą konkurencją na polu komputerów PC, a co za tym idzie powiększyć bazę swoich klientów.

Warto też wspomnieć jeszcze o aspekcie finansowym. Przejmując projektowanie układów na własne barki i zlecając produkcję w TSMC, Apple z pewnością zaoszczędzi w stosunku do tego co wydaje na układy Intela. I to wcale nie oznacza, że obniży ceny swoich komputerów, podejrzewam, że przede wszystkim zwiększy swoją marżę, bo przecież firma rozliczana jest przez udziałowców z tego ile zarabia. To kolejny aspekt, który dla księgowego, którym jest Tim Cook mógł mieć duże znaczenie.

Tylko Huawei ma szansę zostać drugim Apple

I na koniec jeszcze kilka słów na temat jedynej firmy na świecie, która w tej chwili może podążyć drogą Apple. Co więcej może być wkrótce nawet do tego zmuszona, jeśli stosunki między Chinami, a USA się nie poprawią. Mowa oczywiście o Huawei. Ten proces rozpoczął się zresztą już wiele lat temu. Spółka zależna – HiSilicon projektuje swoje procesory dla smartfonów od kilku generacji, ma w swojej ofercie też procesory dla serwerów (również oparte na architekturze ARM), a także mnóstwo pomniejszych układów stosowanych w telekomunikacji. Trwają też prace nad systemem operacyjnym, który w pierwszej kolejności trafi na smartfony, ale nie jest powiedziane, że w przyszłości nie będzie mógł pojawić się na komputerach.

Apple może przetrzeć szlaki, ale Huawei ma obecnie wszystko aby podążyć tą samą ścieżką, również na rynku komputerów. Nie ma na świecie innego producenta PC, który mógłby i chciałby zrobić to samo. Nie jest też powiedziane, że to dobra i jedyna droga, bo jak wiemy najważniejsze i tak są aplikacje. A tych Huawei nadal brakuje, ale licząca ponad 1 mld osób grupa odbiorców z pewnością jest poważnym argumentem dla wszystkich firm, które sprzedają swoje programy na globalną skalę. Będę z zaciekawieniem obserwował, jak sytuacja będzie się rozwijać w kolejnych latach.