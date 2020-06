28 sierpnia 2009 roku Apple zapowiedziało system Snow Leopard, który działał już tylko na procesorach Intela. Oznacza to, że wsparcie dla starej architektury zostało utrzymane przez około 4 lata od premiery ostatniego produktu z układem PowerPC. Jeśli tak miałoby być również teraz, to biorąc pod uwagę, że na rynek trafi jeszcze kilka nowych komputerów z Intelem na pokładzie, wsparcie dla tej architektury zakończy się pewnie w okolicach 2025 roku.

Czy warto dzisiaj kupować Maka z procesorem Intela?

Jeśli miałbym dzisiaj wybierać komputer z tym układem, to długo bym się zastanawiał. Maki cieszą się przecież swoją renomą długowiecznych komputerów, które nawet po kilku latach nadal są bardzo responsywne. Obawiam się jednak, że z czasem gdy Apple przestanie się skupiać na starej architekturze, poprawki przestaną być publikowane, a nowe aplikacje nie będą działać na architekturze x86, to taki komputer stanie się bezużyteczny. Chyba, że zainstalujemy na nim Windowsa, bo to akurat na Intelu jest możliwe, a według plotek, Boot Camp zniknie z nowych modeli opartych na układach ARM.

Z drugiej strony kupując jeden z pierwszych komputerów opartych na nowej architekturze staje się królikiem doświadczalnym. Owszem, znając Apple pojawi się pewnie wiele aplikacji korzystających natywnie z instrukcji dla ARM, ale w początkowej fazie nadal przewagę będą miały aplikacje pisane pod Intela. I niezależnie od tego jak dobra ma być ich emulacja przy pomocy technologii Rosetta 2, to ich działanie na nowych procesorach będzie wolniejsze. Bo niestety nie wierzę, aby pierwsze układy Apple pod względem czystej wydajności wyprzedziły Intela. O tym nikt w Apple głośno nie mówi i to samo w sobie jest znamienne. Podczas prezentacji bardziej skupiono się na efektywności, czyli stosunku wydajności do zużycia energii.

Dlatego osoby zainteresowane zakupem Maka mają teraz niełatwy orzech do zgryzienia. Tym bardziej, że sytuacja jest zmienna i nie wiadomo co przyniesie przyszłość.