Złamali najważniejszą zasadę kultowej serii? Nowy serial szokuje fanów

To będą jedne z najciekawszych premier tego roku. Stacja FX pokazała zapowiedzi seriali "Obcy: Ziemia" i 4. sezonu "The Bear", które trafią na Disney+. Ale to nie wszystko!

W nadchodzących miesiącach platforma Disney+ wzbogaci się o kilka wyczekiwanych produkcji od FX. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się serial "Obcy: Ziemia", który już teraz wzbudza gorące dyskusje wśród fanów uniwersum "Obcego". Ale to nie wszystko, bo na widzów czeka także nowy sezon uwielbianego "The Bear", a także dwie zupełnie nowe propozycje: "Dying for Sex" oraz "Dorośli".

Obcy: Ziemia - nowy serial w uniwersum

Serial „Obcy: Ziemia” naprawdę odważnie eksploruje nieznane dotąd rejony uniwersum "Obcego", przenosząc akcję na naszą planetę. To posunięcie, choć intrygujące, budzi pewne kontrowersje. Dotychczasowe filmy z serii "Obcy" konsekwentnie trzymały się kosmicznych lokalizacji, a Ziemia pozostawała bezpiecznym (relatywnie) azylem. Czy zatem lądowanie ksenomorfów na naszej planecie nie narusza kanonu serii? Zdania są podzielone. Część fanów z entuzjazmem podchodzi do tej nowej perspektywy, widząc w niej szansę na świeże spojrzenie na kultową historię. Inni natomiast obawiają się, że Ziemia jako miejsce akcji może nie tylko spłycić unikalny klimat grozy, który tak bardzo kojarzy się z serią, ale też zburzyć budowany od lat kanon.

O czym opowiada serial Obcy: Ziemia?

Fabuła koncentruje się na młodej kobiecie Wendy granej przez Sydney Chandler i grupie żołnierzy, którzy stają twarzą w twarz z ksenomorfami po katastrofie statku kosmicznego. Tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, a grupa taktycznych żołnierzy i młoda kobieta dokonują odkrycia, stawiając czoła największemu zagrożeniu na planecie. W trakcie poszukiwania ocalałych członkowie ekipy ratunkowej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia, które są bardziej przerażające, niż kiedykolwiek mogli sobie wyobrazić. Gdy to nowe zagrożenie zostaje ujawnione, ekipa poszukiwawcza musi walczyć o przetrwanie, a ich decyzje dotyczące tego odkrycia mogą odmienić oblicze planety.

The Bear powraca z 4. sezonem

"The Bear" to serial, który od swojej premiery zdobył serca widzów i uznanie krytyków. Jego czwarty sezon zapowiada się równie intensywnie, co poprzednie. Carmy, główny bohater, nieustannie dąży do perfekcji w swojej restauracji, co prowadzi do napięć w zespole. Produkcja FX to opowieść o jedzeniu, rodzinie i szaleństwie wyścigu - każdy dzień w branży restauracyjnej to przegrana bitwa, a Carmy stara się bardziej niż kiedykolwiek i wymaga doskonałości od swojej załogi, która robi wszystko, co w jej mocy, aby sprostać jego intensywności. Ich dążenie do doskonałości kulinarnej wynosi ich na nowy poziom i wzmacnia więzi, które spajają restaurację.

Nowe seriale na Disney+: Dying for Sex i Dorośli

Oprócz wcześniej wymienionych produkcji, na Disney+ pojawią się także dwie zupełnie nowe propozycje od FX. "Dying for Sex" to miniserial inspirowany prawdziwą historią Molly Kochan, kobiety, która po diagnozie raka piersi w czwartym stadium postanawia na nowo odkryć swoją seksualność. Z kolei "Dorośli" to komedia o grupie dwudziestolatków, którzy wspólnie próbują odnaleźć się w dorosłym życiu.