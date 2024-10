Zgubiłeś kartę Biedronki? Sklep radzi co zrobić

Biedronka jest jednym z najpopularniejszych dyskontów na naszym rynku. Sieć sklepów prowadzi agresywną politykę marketingową nastawioną na przekonanie klientów, że to u nich znajdziemy najniższe ceny. Częścią tego jest tworzenie wiernej społeczności wokół przeróżnych programów lojalnościowych, które zagwarantują konsumentom dodatkowe korzyści, jeżeli będzie robił często zakupy w omawianej sieci.

Karta Moja Biedronka jest jednym z filarów tej strategii marketingowej. Wyrobić ją może każdy klient, wystarczy podać personelowi podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonów. Konsumentowi wydawane są trzy karty Moja Biedronka, w tym jedna główna oraz dwie mniejsze, które można wykorzystać również jako brelok.

Zgubiłem kartę Moja Biedronka. Co zrobić?

Zgubienie karty Moja Biedronka może okazać się bolesne dla wiernych klientów sieci. Niestety, dyskont nie wyrabia duplikatów, więc nasze opcje są w takim wypadku ograniczone, lecz sytuacja nie jest beznadziejna. Jeżeli nie chcemy, by ktokolwiek inny korzystał z naszej karty, to najlepiej ją zablokować. Można to zrobić, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (tel. 22 205 34 00 lub e-mail: bok@biedronka.pl). Konsultanci pomogą w dezaktywacji zgubionej karty, co zapobiegnie jej nieuprawnionemu użyciu. Następnie można wyrobić nową kartę, podając inny adres e-mail.

Jeżeli jednak nie przeszkadza nam fizyczny brak karty Moja Biedronka, to nadal są sposoby otrzymywanie korzyści. Nawet bez fizycznej karty możesz skorzystać ze zniżek, podając numer telefonu przypisany do konta Moja Biedronka podczas zakupów przy kasie. Możesz także korzystać z programu lojalnościowego, używając aplikacji Biedronka. Wystarczy zeskanować kod dostępny w aplikacji, co zastąpi tradycyjną plastikową kartę.

Znalazłem kartę Moja Biedronka. Co zrobić?

Może jednak zdarzyć się tak, że to nie my zgubimy kartę Moja Biedronka, a ktoś nieznajomy. Jeżeli taką znajdziemy, to Biedronka wyjaśnia, co należy z nią uczynić. Sieć sklepów podała dwa możliwości postępowania:

Oddanie w sklepie : Możesz przekazać znalezioną kartę personelowi w najbliższym sklepie Biedronka. To najprostszy i najszybszy sposób, aby karta wróciła do właściciela.

: Możesz przekazać znalezioną kartę personelowi w najbliższym sklepie Biedronka. To najprostszy i najszybszy sposób, aby karta wróciła do właściciela. Wysłanie karty pocztą: Jeśli nie masz możliwości oddania karty w sklepie, możesz wysłać ją pocztą na adres centrali Biedronki: Jeronimo Martins Polska, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, z dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta”.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb