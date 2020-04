Oferty na internet mobilny dla małych i średnich firm u naszych operatorów infrastrukturalnych to często większe paczki danych niż dla klientów indywidualnych, więc jeśli posiadacie firmę zarejestrowaną na siebie, warto sprawdzić te oferty zwłaszcza, jeśli nie macie możliwości w swoim domu skorzystania z internetu stacjonarnego.

Oferty na internet mobilny w Orange

Zaczynamy jak zwykle alfabetycznie od Orange. Orange ma jedną ofertę z sensownym limitem transferu danych, bo aż 1 TB, w tym 60 GB poza strefą domową. Umowę możemy zawrzeć na 24 miesiące lub 36 miesięcy, bez wpływu to jednak jest na cenę usługi, która wynosi 55 zł +VAT.

Z uwagi na ten trudny okres i dla firm, które potrzebują tylko na krótki okres skorzystać z tej samej oferty, Orange udostępnia ją na próbę, bez umowy lojalnościowej. Dostępna jest pod tym linkiem.

Orange ma tez jeszcze 3 inne oferty na internet mobilny dla firm, kosztujące 34,99 zł, 44,99 zł i 64,99 zł, ale limity transferu danych są dużo mniejsze, bo wynoszą odpowiednio 30 GB, 60 GB i 90 GB – te dwie ostatnie mają darmowy transfer w nocy.

Oferty na internet mobilny w Play

Oferta Play dla małych i średnich firm na internet mobilny to w zasadzie kopia oferty dla klientów indywidualnych, jeśli chodzi o dostępne limity transferu danych. Mamy tu trzy plany z limitem 50 GB, 100 GB i 200 GB, w cenie odpowiednio 32,51 zł + VAT, 32,51 zł + VAT i 48,77 zł + VAT.

Co do okresu obowiązywania umowy, na stronie samej oferty jest wprawdzie adnotacja, że można ją zawrzeć na 6 miesięcy, ale w dalszym kroku, już w koszyku widać, że jest tylko opcja na 24 miesiące, nawet w tym najtańszym planie.

Oferty na internet mobilny w Plus

Plus ma 4 plany na internet mobilny dla firm w cenie 30 zł + VAT, 40 zł + VAT, 50 zł + VAT oraz 70 zł + VAT z limitem transferu danych w każdej technologii (2G, 3G, LTE) na poziomie odpowiednio 35 GB, 50 GB, 70 GB i 100 GB. Jednak jeśli w domu macie zasięg LTE możecie w każdym planie korzystać z dostępu do sieci do osiągnięcia 200/300 GB. Choć może dla firm Plus ma tu większe limity, piszę z doświadczenia, kiedy byłem abonentem Plusa w ofercie dla klientów indywidualnych.

Umowę zawieramy na 24 miesiące, jest jednak opcja na próbę, w której prze 15 dni za 7,32 zł + VAT możemy korzystać z wybranej oferty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Oferty na internet mobilny w T-Mobile

T-Mobile ma jeden plan dla firm – MagentaBiznes M, to internet mobilny bez limitu danych, jedynie z ograniczeniem prędkości do 20 Mb/s za 40 zł miesięcznie + 20 zł raty za sprzęt. Umowę zawiera się tutaj aż na 30 miesięcy, jednak na pierwsze 6 miesięcy korzystania z tej oferty T-Mobile obniża opłatę do 2 zł miesięcznie (abonament+rata).

T-Mobile ma jeszcze 3 plany (czwarty jest z limitem GB) bez limitu GB. Pierwszy z nich za 70 zł ma jedynie ograniczenie prędkości do 20 Mb/s, drugi za 80 zł do 60 Mb/s, a ostatni najdroższy bez żadnych limitów za 120 zł. Na wszystkie plany obowiązuje umowa na 24 miesiące, ale dodatkowo dochodzi do każdego z nich dodatkowa karta SIM z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami.