Nasze zestawienia zaczęliśmy od ofert z prędkością maksymalną do 150 Mb/s, później limit ten podwoiliśmy do 300 Mb/s, czas na kolejne podwojenie do 600 Mb/s.

Internet stacjonarny do 600 Mb/s w INEA

Podobnie jak w poprzednim zestawieniu sprawdzamy w INEA ofertę dla Wielkopolski, która nieco różni się od oferty dla Poznania i większych miast tego regionu. W przypadku oferty na internet stacjonarny z limitem do 600 Mb/s możemy wykupić u nich miesięczny dostęp za 84,90 zł, przy czym jest to internet symetryczny, czyli prędkość do 600 Mb/s obowiązuje zarówno przy pobieraniu jak i przy wysyłaniu danych.

Internet stacjonarny do 600 Mb/s w Multimedia

Multimedia również posiada w swojej ofercie internet z limitem do 600 Mb/s, ale jest trochę taniej niż w INEA – 59 zł miesięcznie, no ale prędkość wysyłanych danych stanowi tu 10% prędkości danych odbieranych, czyli 60 Mb/s.