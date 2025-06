ZENS Office Charger Pro 3 - recenzja. Wygodna, ładna i uniwersalna ładowarka - po prostu!

Design i jakość wykonania – elegancja na biurku

Zens Office Charger Pro 3 od wejścia wyróżnia się minimalistycznym designem. Urządzenie jest na tyle minimalistyczne, że idealnie wpisze się zarówno w estetykę nowoczesnego biura, jak i domowej przestrzeni roboczej. Wykonana z wysokiej jakości stopu cynku i aluminium, ładowarka prezentuje się bardzo elegancko i solidnie. Jej kompaktowe wymiary (14,5 x 9,3 x 15 cm) oraz waga (381 g) sprawiają, że nie zajmuje dużo miejsca na biurku, a jednocześnie jest stabilna dzięki gumowym podkładkom na podstawie, które zapobiegają przesuwaniu się urządzenia.

Estetyka to jednak nie wszystko: ładowarka skutecznie eliminuje problem plątaniny kabli, co jest jednym z jej głównych atutów. Zamiast kilku oddzielnych ładowarek i przewodów, mamy jedno urządzenie, które ładuje jednocześnie trzy sprzęty. Sprzęt jest nie tylko wyjątkowo wygodny w użyciu, ale również estetyczny.

Główną zaletą Zens Office Charger Pro 3 jest możliwość bezprzewodowego ładowania trzech urządzeń jednocześnie: iPhone'a za pośrednictwem złącza MagSafe, Apple Watcha (oferuje wsparcie dla wszystkich serii zegarka, a także oferuje szybkie ładowanie do 5W, a także słuchawek. Ładowarka działa w oparciu o technologię Qi2, która oferuje magnetyczne ładowanie bezprzewodowe o mocy 15W, będące doskonałą alternatywą dla MagSafe. Całkowita moc wyjściowa wynosi 25W. Co więcej: nie jest to kolejna z ładowarek, którą podłączamy za pośrednictwem USB-C. W zestawie znajduje się zasilacz o mocy 45W z dedykowanym przewodem, co zapewnia szybkie i efektywne ładowanie, ale... jest też to trochę miecz obosieczny. Bo trzeba być gotowym na posiadanie dedykowanego gniazdka.

Ładowarka wspiera również tryb StandBy od Apple, co pozwala na korzystanie z widżetów, takich jak zegar, kalendarz czy tryb pracy, podczas ładowania iPhone'a. To szczególnie przydatne dla osób, które chcą mieć szybki dostęp do informacji bez konieczności podnoszenia telefonu. Użytkownicy doceniają łatwość dostępu do wszystkich elementów ładowarki, a także precyzyjne pozycjonowanie urządzeń dzięki magnetycznemu połączeniu.

Zens Office Charger Pro 3 działa z całym zestawem etui MagSafe o grubości do 3 mm. Testowałem to z kilkoma modelami od różnych firm — i nawet takie z "wypustkami" od UAG nie stanowiły dla akcesorium wyzwania. Ładowarka działa szybko i niezawodnie, a nie ukrywam, że uwielbiam też fakt, iż po wyjęciu z pudełka i podłączeniu zasilania jest ona w pełni gotowa do pracy. Jako że nie ma tam żadnych zmiennych, nie ma konfiguracji, dostosowywania. To po prostu działa!

Czy warto kupić Zens Office Charger Pro 3?

Zens Office Charger Pro 3 to solidne i eleganckie rozwiązanie dla osób, które szukają bezprzewodowej, uniwersalnej, ładowarki do kilku urządzeń Apple. Jej minimalistyczny design, wysoka jakość wykonania i szybkie ładowanie czynią ją idealnym rozwiązaniem do biura... i nie tylko!

Jednak nie jest to produkt pozbawiony wad. Dla wielu nie do zaakceptowania będzie kwestia braku regulacji kąta nachylenia oraz ograniczona kompatybilność z urządzeniami spoza ekosystemu Apple. Po kilku tygodniach z urządzeniem jestem więcej niż zadowolony z tego, co oferuje. I myślę, że idealnie wpisze się w potrzeby wielu miłośników bezprzewodowego ładowania sprzętów od Apple.