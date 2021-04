Pierwszy raz pisałem Wam o ZEN.com jeszcze w zeszłym roku, więcej o ich usługach, cenniku czy karcie wielowalutowej przeczytacie w podlinkowanym wpisie. Zerknijmy teraz na te dwie nowości, które znacznie wzbogacają portfolio tego polskiego fintechu.

Zacznijmy od polskiego numeru IBAN, który pojawił się w aplikacji ZEN.com na koniec marca tego roku. To istotna nowość dla osób, które jeszcze do niedawna korzystały z takiej opcji w Revolut. Od 18 marca nie jest to już możliwe i osoby, które korzystały z przelewów na swoje konto Revolut muszą się liczyć z dodatkowymi opłatami.

Polski numer IBAN w ZEN.com

ZEN.com udostępnił polski numer IBAN we współpracy z Alior Bankiem, dzięki temu klienci mogą korzystać z przelewów z polskich banków, które traktowane są jako krajowe i obsługiwane bez dodatkowych kosztów.

Michał Bogusławski, Commercial Director w ZEN.com:

Użytkownicy ZEN.com wielokrotnie pytali o konta z polskim numerem IBAN – była to najczęściej zgłaszana przez nich potrzeba. Wiemy, że to kwestia wygody, dlatego potraktowaliśmy to priorytetowo. Dzięki temu z końcem marca z sukcesem wprowadziliśmy nową funkcjonalność.

Przelewy na numer telefonu w aplikacji ZEN.com

Druga z nowości, akurat dostępna już od dawna w Revolut, to przelewy P2P na numer telefonu. To nowa usługa, która pojawiła się dziś i działa pod nazwą ZEN Buddies w aplikacji mobilnej na Androida i iOS. Dzięki niej możemy przelewać dowolne kwoty na numer telefonu znajomych z książki telefonicznej, również bez dodatkowych kosztów.

Michał Bogusławski, Commercial Director w ZEN:

ZEN Buddies to odpowiedź na potrzeby naszych klientów. Współcześni konsumenci oczekują wolności wyboru, przy zachowaniu maksimum wygody. Dzięki nowej funkcjonalności pomagamy im jeszcze bardziej uprościć codzienne zarządzanie finansami. W praktyce ZEN Buddies ułatwia codzienne rozliczenia między użytkownikami indywidualnymi. Podzielenie się kosztami zamówionego jedzenia czy szybki przelew „kieszonkowego” jeszcze nigdy nie były prostsze.

Co w przypadku, jeśli nasz znajomy nie ma jeszcze konta na ZEN.com? Po wysłaniu przez nas kwoty na jego numer telefonu, dostaje on powiadomienie w wiadomości SMS o oczekujących środkach. Wystarczy wtedy, że zarejestruje się w aplikacji ZEN.com, by te środki pojawiły się od razu na jego saldzie. W przeciwnym razie, cała kwota wraca do nadawcy.