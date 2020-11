ZEN na start przygotował ofertę dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Oferta dla klientów indywidualnych składa się z dwóch planów, pierwszy kosztuje 0,99 euro miesięcznie, a drugi 4,99 euro.

Oba plany zapewniają dostęp do rachunku wielowalutowego, do którego można zamówić kartę fizyczną i wirtualną, a całość obsługiwana jest z poziomu aplikacji mobilnej.

Dawid Rożek, założyciel ZEN:

ZEN to akronim ‘zero effort non-bank’, a jednocześnie nawiązanie do stanu, w którym nasz klient może mieć poczucie spokoju, bezpieczeństwa i kontroli nad swoimi pieniędzmi oraz transakcjami zakupowymi. Stworzyliśmy pakiet rozwiązań, który obejmuje niedostępne nigdzie indziej korzyści oraz kompleksową ochronę, a to wszystko z zapewnieniem niskich kosztów i doskonałego doświadczenia użytkownika. Wierzę, że z taką propozycją możemy śmiało konkurować, nie tylko w Polsce, ale też na rynkach europejskich.

Konto na ZEN zapewnia przede wszystkim bezprowizyjną wymianę walut, sprawdziłem kurs dla USD i jest taki sam jak w Revolut. Nie udało mi się teraz sprawdzić na Cinkciarzu, bo wyskakuje jakiś błąd, ale z tego co pamiętam jest nieco gorszy, no i pobierają prowizję od wpłat do portfela, czego w ZEN i Revolut nie ma.

Kolejnymi benefitami w ZEN (nazywają to Zenefity) jest przedłużona o rok gwarancja na wszystkie zakupy produktów elektronicznych oraz usługa ZEN Care, dzięki której wszelkie formalności związane z odzyskaniem płatności w przypadku nieudanej transakcji przejmuje na siebie ZEN.

Jednak chyba największe korzyści będzie można uzyskać z cashbacku, który dostępny jest przy zakupach online w kilkunastu sklepach i to w dość atrakcyjnym zakresie procentowym, wynoszącym nawet do 14% wartości zakupów.

Co ważne cashback nie jest limitowany, można dokonywać dowolną ilość transakcji w tych sklepach w miesiącu, a zwrot pieniędzy na konto ma się dokonywać do 15 minut od zakończenia transakcji zakupu.

Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe: