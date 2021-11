Zebrali 2 miliony i zwiali. "Uroki" rynku kryptowalut

Kryptowaluty - dla jednych to przyszłość tego, w jaki sposób ludzie będą w przyszłości wymieniać się dobrami, rynek wolny od interesów ludzi przy władzy i regulacji. Dal innych będzie to jednak miejsce, w którym niezwykłe łatwo o manipulację i spekulację dzięki brakowi zabezpieczeń i praktycznie niemożliwej identyfikacji, a także - zjawisko które bardzo negatywnie wpływa na środowisko. Trzeba jednak przyznać, że ze względu na swoją charakterystykę na rynku kryptowalut mogą zdarzyć się bardzo ciekawe rzeczy. Jedną z nich jest nagłe

Zniknięcie projektu, w którzy inwestorzy włożyli 2 miliony dolarów

Cały internet huczy od informacji na temat serialu Squid Games. Nic więc dziwnego, że ktoś postanowił wykorzystać popularność marki by stworzyć nazwaną w ten sposób kryptowalutę - $SQUID. W końcu jedną z popularniejszych jest stworzony dla żartu DogeCoin, więc wszystko jest przecież możliwe. Problem jednak ze $SQUID był taki, że jego twórcy nigdy nie planowali faktycznie wypuszczać tej waluty na rynek.

Został bowiem tutaj zastosowany manewr opisywany jako rug pull. Jest to sytuacja, kiedy twórcy nowej kryptowaluty najpierw zachęcają do niej inwestorów, a następnie za pomocą backdoora ulataniają się z pieniędzmi, jednocześnie doprowadzając do crashu, co jest widoczne na zamieszczonym filmie. Trzeba tu jednak przyznać, że osoby, które zainwestowały w tokeny $SQUID są nieco same sobie winne, ponieważ wiele stron zajmujących się tematyką kryptowalut zaznaczało, że jest to inwestycja wysokiego ryzyka.

Trzeba jednak oddać, że choć podobne fraudy zdarzały się i w rzeczywistym świecie (ktoś pamięta sprawę Elizabeth Holmes?) to ze względu na mechanizmy giełdowe praktycznie nie jest możliwe "ulotnienie" się z pieniędzmi. W wypadku $SQUID jest wielce nieprawdopodobne, by inwestorzy jeszcze kiedyś zobaczyli swoje pieniądze, bądź też - by ktokolwiek został pociągnięty do odpowiedzialności. Sam fakt, że na takie zachowania ukuto już osobny termin - rug pull - pokazuje, że nie jest to sytuacja odosobniona, a inwestowanie w mniej popularne waluty zawsze wiąże się z ryzykiem.

