Zdjęcia Google ze specjalnym skrótem. Warto wiedzieć o tym tricku

Nie wszyscy polubili nową wyszukiwarkę w Zdjęciach Google

Nowe podejście do wyszukiwania w Zdjęciach Google, wspomagane przez Gemini, pozwala na zadawanie złożonych pytań w naturalnym języku. Użytkownicy mogą pytać np. "gdzie ostatnio byliśmy na wakacjach" albo "co jedliśmy w Warszawie". Tego typu interakcje ze sztuczną inteligencją rzeczywiście robią wrażenie, jednak w codziennym użytkowaniu funkcja ta często okazuje się zbyt wolna, nieintuicyjna i - co ironiczne - skomplikowana. To o tyle zabawne, że przecież jest idealna w swojej prostocie.

Zdecydowana większość użytkowników preferuje klasyczne wyszukiwanie: według daty, lokalizacji czy bazujące na rozpoznanych osobach. Niestety, domyślnym trybem w zakładce „Szukaj” nadal pozostaje nowy „Ask Photos”, a przycisk przełączający do klasycznego wyszukiwania jest stosunkowo mało widoczny. Ta nieintuicyjność i jego niejako "ukrycie" prawdopodobnie nie jest dziełem przypadku.

Na szczęście Zdjęcia Google dla Androida oferują mało znany, ale niezwykle przydatny skrót. Dwukrotne stuknięcie w ikonę lupy pod którym ukryta jest wyszukiwarka, natychmiast przenosi użytkownika do klasycznego trybu wyszukiwania – nawet jeśli na karcie nadal widnieje napis „Ask”. Ten prosty gest omija powolny interfejs AI i od razu aktywuje standardowe wyszukiwanie, które większość użytkowników zna i lubi. Jest to trik szczególnie przydatny dla osób korzystających ze Zdjęć Google jako codziennego narzędzia do zarządzania swoimi fotograficznymi pamiątkami. Dzięki niemu nie trzeba już przechodzić przez dodatkowe stuknięcia w ekran, by wrócić do sprawdzonego rozwiązania.

Niestety, zła wiadomość jest taka, że skorzystają z niego wyłącznie użytkownicy Zdjęć Google na Androidzie. To sztuczka z której nie zrobią użytku właściciele smartfonów Apple. Bo choć podwójne stuknięcie w ikonę wyszukiwania działa w teorii, w praktyce uruchamia ono wyłącznie domyślne wyszukiwanie z pomocą sztucznej inteligencji. Dopiero będąc już na karcie wyszukiwania pojawia się pole tekstowe, ale niestety nadal korzysta ono z AI, a nie klasycznego algorytmu wyszukiwania.

Lepsze jest wrogiem dobrego - przynajmniej w tym wydaniu

Choć Google konsekwentnie rozwija sztuczną inteligencję w swoich aplikacjach, to wielu użytkowników wciąż preferuje klasyczne rozwiązania. Nie da się ukryć, że są one szybsze i... mniej skomplikowane. W przypadku Zdjęć Google. Gigant konsekwentnie wciska Gemini gdzie tylko się da, ale czasem fajnie jest mieć wybór i kto wie. Może pewnego dnia doczekamy się możliwości wyboru domyślnego sposobu wyszukiwania?