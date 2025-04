Mapy Google z dużą zmianą. Skorzystasz z niej już dziś

Mapy Google są w stanie nieustannej budowie, podobnie jak polskie drogi. Firma kontynuuje proces modernizacji interfejsu użytkownika, który na dobre rozpoczęto jeszcze w ubiegłym roku. Po odświeżeniu zakładki „Odkrywaj” przyszedł czas na kolejne sekcje aplikacji:„Odkrywaj” oraz „Opublikuj”. W najnowszej aktualizacji stabilnej wersji Map Google dla systemu Android oznaczonej numerem 25.16, wprowadzono długo oczekiwane zmiany. Te znacząco poprawiają spójność wizualną oraz ogólną wygodę korzystania z aplikacji.

Odświeżony interfejs Map Google trafia do użytkowników

Dotychczas część elementów aplikacji wyświetlana była w trybie pełnoekranowym, co nie zawsze było intuicyjne i wygodne. Nowy design oparty na tzw. arkuszach sprawia, że zakładki „Odkrywaj” oraz „Opublikuj” nie zajmują już całego ekranu. Dzięki temu użytkownik ma stały podgląd mapy w tle - nawet gdy te są otwarte. Pozwala to lepiej orientować się w kontekście lokalizacji i zaplanowanych działań. Nowy układw aplikacji pozwala także na łatwe minimalizowanie widoku: arkusz z zaokrąglonymi rogami może być „zadokowany” na dole ekranu, co umożliwia pełne korzystanie z mapy, paska wyszukiwania, filtrów oraz innych funkcji, takich jak wskazówki dojazdu czy "pływające" przyciski do szybkich działań.

Źródło: https://9to5google.com/2025/04/24/google-maps-sheet-redesign-android/

W odświeżonej zakładce „Odkrywaj” znajdziemy nasze listy, zapisane miejsca oraz ostatnio odwiedzane lokalizacje. W górnej części ekranu wyświetlana jest przezroczysta belka statusu oraz fragment mapy, co zapewnia lepszy kontekst podczas przeglądania tamtejszych informacji. Choć układ graficzny uległ delikatnej zmianie, jego funkcjonalność pozostała praktycznie bez zmian: całość jest teraz po prostu bardziej uporządkowana, estetyczna i spójna.

Również zakładka „Opublikuj”, w której użytkownicy mogą dzielić się opiniami, recenzjami czy własnymi zdjęciami, została dostosowana do nowego układu. Warto jednak zaznaczyć, że w tym widoku tymczasowo znika dedykowany pasek wyszukiwania. Ten pojawia się dopiero wówczas, gdy zminimalizujemy arkusz. Tytuł strony również został przesunięty w lewo - to akurat jeden z elementów spójności z najnowszymi trendami w projektowaniu interfejsów mobilnych.

W pierwszej kolejności Android. Użytkownicy iPhone'ów poczekają dłużej

Na tę chwile zmiany w interfejsie trafiają wyłącznie do użytkowników platformy korzystających ze smartfonów z Androidem. Choć nie podano jeszcze konkretnego terminu, Google już teraz zapowiada, że aktualizacja zostanie w przyszłości udostępniona także dla użytkowników sprzętów od Apple. Warto zauważyć, że mimo że aplikacja nie wspiera jeszcze w pełni dynamicznych kolorów z Material You, to nowy wygląd, bazujący na turkusowym motywie, dodają aplikacji powiewu potrzebnej nowoczesności. Całość prezentuje się lżej i ciekawiej niż dotychczas. Ale jak wiadomo, to jedna z aplikacji która jest zawsze w trakcie tworzenia, dlatego też nikt nie będzie specjalnie zaskoczony, jeśli w najbliższych miesiącach pojawią się tam kolejne zmiany.