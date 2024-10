Już nigdy nie zgubicie fotek. Zdjęcia Google odpalają prawdziwą petardę!

Nowa opcja Zdjęć Google trafia do pierwszych użytkowników

O opcji "Zapytaj zdjęcia" pierwszy raz usłyszeliśmy kilka tygodni temu. Wtedy też Google rozpoczęło tworzenie listy, do której mogli dopisać się wszyscy użytkownicy chętni przetestować nową funkcję. Teraz zostaje ona stopniowo udostępniana. Niestety -- na tę chwilę wyłącznie użytkownikom ze Stanów Zjednoczonych.

A jak działa w praktyce? Google obiecało nam narzędzie napędzane zaawansowanymi algorytmami sztucznej inteligencji, które pozwoli nam w naturalny sposób zadawać pytania platformie. Przeszukiwanie tamtejszej biblioteki -- zwłaszcza takiej budowanej przez kilka/kilkanaście lat, może okazać się dość problematyczne. Tutaj z pomocą przychodzi nam wyszukiwarka, która dzięki nowej opcji staje się jeszcze wygodniejsza w użyciu. Możemy jej bowiem zadawać konkretne pytania -- chociażby o to, by zaserwowała zdjęcia ze świąt na przestrzeni lat.

Źródło: 9to5Google

Wyszukiwarka w Zdjęciach Google zawsze byłą dobra. Teraz wznosi się na zupełnie nowy poziom

Pierwsi użytkownicy już teraz mogą wchodzić w interakcje z tamtejszym chatbotem, którego zadaniem jest odpowiadanie na wszystkie pytania użytkowników. Odpowiedzi, rzecz jasna, są w postaci multimediów z naszej biblioteki. Redakcja 9to5Google ma już dostęp do nowej opcji — i pokazała jak wypada ona w praktyce. Autor artykułu testował tam zapytania takie jak "kiedy wprowadziłem się do mojego domu" czy "kiedy ostatni raz spotkałem Andrew". To dość skomplikowane zapytania, z którymi zdjęcia poradziły sobie naprawdę nieźle. A jak to z czatbotami -- można też zawężać wyniki, bardziej precyzując nasze zapytania.

Zdjęcia Google od lat mają najlepszą wyszukiwarkę na rynku. Teraz jednak staje się ona jeszcze lepsza - i wygląda na to, że internetowemu gigantowi udało się stworzyć opcję, która wprowadza ich platformę na jeszcze wyższy poziom. Szczerze? Nie mogę się już doczekać, aż takowa zostanie udostępniona szerszemu gronu użytkowników. I przede wszystkim: opuści Stany Zjednoczone.