Kalendarz Google z dużymi zmianami. Jest wsparcie dla ciemnego motywu!

Użytkownicy Kalendarza Google na smartfonach i tabletach wypatrywali tej zmiany od dawna. Nareszcie jest: ciemny motyw z grafikami trafił zarówno na iOS jak i Androida -- a na tym jeszcze nie koniec.

Nowe motywy w Kalendarzu Google. Aktualizacja trafia do użytkowników

W ubiegłym tygodniu Google zapowiedziało aktualizację dla Kalendarza Google, która obiecywała nowości w bazie motywów. Na szczęście tym razem nie kazano nam specjalnie długo na nią czekać -- i po kilku dniach ta zaczęła trafiać do użytkowników.

Nowe ilustracje które trafiły do kalendarza Google to dwa zestawy z miesięcznymi okładkami. Co jednak niezwykle istotne: dopasowują się one do kolorów systemu, w zależności od tego czy korzystamy z jasnego czy ciemnego motywu. To jedna z nowości, na którą przy tych ilustracjach użytkownicy czekali od wielu lat -- i nareszcie się doczekali.

Nowe ilustracje także dla popularnych wydarzeń

Poza nowymi motywami, Kalendarz Google doczekał się także zupełnie nowych ilustracji dla popularnych wydarzeń regularnie dodawanych przez użytkowników. Wśród nich znalazł się m.in. wypad do kawiarni, na lunch, wizyta u lekarza, lot czy urodziny.

Nowości powoli trafiają już do użytkowników. Jest to aktualizacja po stronie serwera - dlatego jeżeli jeszcze nie macie jej w waszej aplikacji, nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. Jak zwykle implementacja nowych funkcji może potrwać nawet do dwóch tygodni.