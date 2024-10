Wyszukiwanie staje się bajecznie proste – patrzcie, co szykuje Google

Google Lens – narzędzie pozwalające wyszukiwać treści na podstawie obrazów – jest wykorzystywane w prawie 20 miliardach wizualnych wyszukiwań miesięcznie. Teraz Obiektyw staje się jeszcze lepszy dzięki nowościom zapowiedzianym przez Google.

Nagraj wideo i zadaj pytanie

Wyszukiwanie za pomocą zdjęcia to świetna sprawa, ale teraz Google idzie o krok dalej. Od teraz Google Lens może posłużyć do zadawania AI pytań bezpośrednio z nagranego wideo. Przykład? Widzisz na lotnisku podróżnego z nietypową walizką. Ile kosztuje? Gdzie ją kupić? Sztuczna inteligencja dostarczy odpowiedzi na te pytania – wystarczy nagrać krótkie wideo, przedstawiające walizkę. Oczywiście działa to też na wiele innych sposobów. Możesz skierować aparat w stronę rybek pływających w akwarium i nagrać krótki film, zadając głosowo pytanie o specyfikę gatunku. Gemini przeszuka zasoby sieci i wróci z odpowiedzią.

Ta funkcja jest teraz dostępna globalnie w aplikacji Google (Android i iOS) dla użytkowników Search Labs – niestety (póki co) tylko w języku angielskim.

Łatwiejsze zakupy z Google Lens

Robisz zdjęcie wybranego produktu i otrzymujesz listę stron internetowych, na których można go zakupić – to nie nowość, ale teraz ta opcja będzie jeszcze bardziej przydatna. W tym tygodniu Google dodaje bowiem więcej szczegółów do wyników wyszukiwania, takich jak kluczowe informacje o produkcie, jego recenzje, ceny u różnych sprzedawców czy miejsca, gdzie można produkt kupić. To zasługa zaawansowanych modeli AI i Google Shopping Graph, który zawiera informacje o ponad 45 miliardach produktów.

Sztuczna inteligencja rozpozna piosenkę i ułatwi dotarcie do źródła

AI od Google pomaga też w identyfikowaniu piosenek z oglądanego wideo, dzięki funkcji Circle to Search, która jest dostępna już na ponad 150 milionach urządzeń z systemem Android. Google chce ułatwić również klasyczne wyszukiwanie treści nowym designem AI Overview, ogłoszonym podczas konferencji Google I/O. Usługa ta zyskuje bezpośrednie linkowania do źródeł oferujących odpowiedzi na pytania.

Ta funkcja ma zwiększyć ruch na konkretnych stronach internetowych i ułatwić użytkownikom docieranie do źródeł – niestety samo AI Overview nie jest jeszcze dostępne w Polsce, podobnie jak ulepszone organizowanie wyników wyszukiwania przez AI. Ta opcja może trafić do Polski przed końcem tego roku.

