Znajdowanie tanich lotów nigdy nie było łatwiejsze. Na takie opcje czekaliśmy

Wyszukiwanie dogodnych dla nas połączeń lotniczych potrafi być bardzo czasochłonne, pracochłonne i dodatkowo napsuć wiele nerwów. Zwłaszcza jeśli mamy określony budżet na zakup konkretnych biletów. Porównywarki cenowe i zaawansowane wyszukiwarki lotów od dawna cieszą się sporą popularnością, ale jest jedna wyjątkowa wyszukiwarka: Google Flights. I to właśnie ona doczekała się właśnie zmian, dzięki którym wyszukiwanie połączeń stanie się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Google Flights z nowymi funkcjami. Najlepsza wyszukiwarka lotów stała się jeszcze lepsza

Google Flights to jedno z tych narzędzi od Google, które stosunkowo rzadko jest aktualizowane pod względem nowych funkcji. Internetowy gigant jednak co jakiś czas dodaje tam nowe opcje, dzięki którym korzystanie z niego staje się nie tylko wygodniejsze niż kiedykolwiek, ale też bardziej efektywne.

Teraz wyszukując połączenia lotnicze za pośrednictwem platformy użytkownicy otrzymują do dyspozycji nowe zakładki: "najlepsze" oraz "najtańsze". I to właśnie te drugie mogą okazać się dla wielu strzałem w dziesiątkę, bowiem dzięki opcji "pokaż więcej z jeszcze niższymi cenami", platforma pozwoli stworzyć spersonalizowane plany podróży. Skoro są najtańsze i nieco bardziej skomplikowane -- prawdopodobnie czeka nas nieco więcej komplikacji, co będzie rekompensować cena. A wyszukiwane w tej formie połączenia lotnicze mogą wiązać się z kilkoma rodzajami niedogodności, takimi jak:

długie przesiadki;

konieczność przesiadki, która wymagać od nas będzie odebranie i ponowne nadanie bagażu;

kupowanie biletów na poszczególne odcinki w różnych miejscach / u różnych operatorów. W ten sposób klienci mają szansę na większe oszczędności.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tego rodzaju komplikacje dla wielu mogą okazać się nie do zaakceptowania i są to raczej opcje dla bardziej wprawionych w bojach podróżników. Zakup biletów w tej formie wiąże się jeszcze z dodatkowymi konsekwencjami: jeśli któryś z lotów się opóźni i nie zdążymy na przesiadkę, nasze bilety przepadną, cała przygoda może okazać się dość skomplikowana. Dlatego Google lojalnie przed tym ostrzega, zaś my - jako użytkownicy - musimy liczyć się z odpowiedzialnością która wiązać się może z niższymi cenami lotów.

Źródło: Depositphotos

Nowe opcje Google Flights trafiają do użytkowników

Google rozpoczęło wdrażanie zmian w Google Flights już dziś. Zgodnie z tradycją jednak - nie wszyscy otrzymamy te opcje w tym samym czasie. Cały proces rozciągnięty jest bowiem w czasie i może potrwać nawet do dwóch tygodni.

Sezon wakacyjny, a co za tym idzie: urlopowy, już za nami. Ale nowe opcje mogą okazać się wspaniałą okazją do zaplanowania kolejnego urlopu. Miło widzieć, że Google sięgnęło po nieco bardziej zaawansowane opcje, które niektóre z konkurencyjnych wyszukiwarek oferują już od jakiegoś czasu.

Grafika: Depositphotos.com