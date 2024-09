Zdjęcia Google z ogromną aktualizacją. Otrzymały wiele nowych funkcji

Edytor wideo w Zdjęciach Google staje się znacznie lepszy. Pomoże mu w tym AI

Edycja wideo w ostatnich latach stała się łatwiejsza niż kiedykolwiek. Ilość dostępnych na rynku aplikacji, które pozwalają na pracę z dłuższymi i krótszymi materiałami zaczyna powalać. Teraz dużo lepszych narzędzi doczekały się również Zdjęcia Google. Bo przecież wbrew nazwie, która może wprowadzać w błąd — możemy tam również tworzyć bibliotekę własnych materiałów wideo.

Kilka miesięcy temu edytor zdjęć doczekał się zestawu usprawnień. Internetowy gigant idąc za ciosem — teraz usprawnia także edycję wideo. W zakładce wideo teraz możemy wprowadzać proste zmiany w filmach. Do narzędzi które były dostępne już teraz, dochodzi zupełnie nowa sekcja: presety. To automatyczne, bazujące na zaawansowanych algorytmach AI, opcje, które za pośrednictwem dosłownie jednego kliknięcia pozwolą tworzyć slow-mo, podstawowe cięcia i dostosowania jasności, skupianie się na głównej akcji za pośrednictwem przybliżenia czy dynamiczne śledzenie wskazanego elementu. Ulepszono także narzędzie cięcia filmu.

Największą zaletą nowych narzędzi jest to, że wszystko dzieje się za pośrednictwem jednego stuknięcia. Nie trzeba korzystać z żadnych zaawansowanych narzędzi, aby uzyskać imponujące efekty i szybko wprowadzić zmiany i usprawnienia do filmu.

Nowe funkcje Zdjęć Google właśnie trafiają do użytkowników

W oficjalnym wpisie Google informuje, że nowe funkcje trafiają właśnie do użytkowników. Aktualizacja dostępna będzie zarówno na Androida jak i iOS. Tradycyjnie jednak w przypadku aktualizacji narzędzi internetowego giganta - jest to proces, który potrwa do dwóch tygodni. Dlatego nie ma się co niecierpliwić, jeśli jeszcze nie trafiły na wasze smartfony / tablety.