Dysk Google z funkcją, z której będziesz chciał korzystać. W tej sytuacji bardzo się przyda

Na przestrzeni ostatnich miesięcy w Dysku Google pojawiło się wiele nowości ułatwiających korzystania z plików w chmurze. A już w przygotowaniu jest kolejna, którą docenią wszyscy ci dbający o prywatność i bezpieczeństwo przechowywanych na dysku plików. Google poinformowało właśnie o udostępnieniu narzędzi pozwalających zablokować dostęp do konkretnych katalogów, do których nie dostaną się pozostali współużytkownicy dysku.

Funkcja umożliwia administratorom dysków współdzielonych ograniczanie dostęp do folderów dla określonych użytkowników na dysku współdzielonym. Zapewni im to większą elastyczność w zakresie przechowywania odpowiedniej zawartości na jednym dysku, jednocześnie ograniczając dostęp do folderów udostępnionych zawierających poufne informacje. Folder z "ograniczonym dostępem" może być otwierany tylko przez osoby, które zostały do niego bezpośrednio dodane. Osoby z ogólnym dostępem do dysku udostępnionego lub folderu udostępnionego mogą zobaczyć folder z ograniczonym dostępem na Dysku, ale nie będą mogły go otworzyć.

Nie chcesz udostępniać wszystkich folderów z Dysku Google? Wkrótce będziesz miał dodatkowe narzędzia

Jak skorzystać z funkcji? Na ten moment z blokowania dostępu do wybranych folderów skorzystają osoby zapisane do testów beta tej funkcjonalności. Możecie do niej przystąpić po wypełnieniu tego formularza. Należy w nim podać wszystkie najważniejsze informacje i dane kontaktowe i wyczekiwać odpowiedzi ze strony Google. Kiedy z tego narzędzia skorzystają wszyscy użytkownicy? Na ten moment nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że w pierwszej kolejności udostępnione ono zostanie tej oto grupie użytkowników:

Google Workspace: