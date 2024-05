Kolejna mała-wielka zmiana trafia do Zdjęć Google. Nareszcie z poziomu aplikacji sprawdzimy, czy nasze materiały nadają się do przechowywania w chmurze w skompresowanej wersji.

Zdjęcia Google to dla wielu z nas podstawa automatycznej kopii zapasowej wykonywanych przez fotografii. Lwia część użytkowników zakłada bowiem, że nie ma treści, których oprogramowanie dla nich nie zachowa. Rzeczywistość jednak wygląda nieco inaczej — i są formaty, których aplikacja nie obsługuje w pomniejszonej wersji. Dla przypomnienia: robiąc kopię zapasową na serwerach Google do wyboru mamy dwie opcje: kompresja do 16MP, albo oryginalny plik. No i właśnie to z kompresją plików JPEG Multi-Picture Format, czyli fotografii portretowe / z ultra HDR, których pliki mają rozszerzenie *.mpo występuje taki problem. Aby zatem uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, późniejszych rozczarowań i braku miejsca w chmurze, teraz Google wprowadza opcję sprawdzenia czy nasz plik nadaje się do wykonania kopii zapasowej w mniejszym formacie.

Zdjęcia Google pozwolą ci sprawdzić, czy dany plik przechowają w mniejszej wersji

Od teraz w aplikacji Zdjęcia Google można samodzielnie sprawdzić, czy wskazany plik możemy przechować na serwerach firmy w skompresowanej formie. Aby to zrobić, wystarczy wybrać zdjęcie lub wideo, maznąć palcem w górę by otworzyć więcej informacji — i w sekcji "Szczegóły" widnieć będzie informacja, że plik nie nadaje się na przechowanie w skompresowanej formie.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się to drobnostką, ale w praktyce różnica w wadze takich plików może okazać się naprawdę dużą — co w przypadku setek i tysięcy zdjęć może okazać się dla nas dość kosztowne. Dotychczas trzeba było sprawdzać to wszystko ręcznie, teraz wszystkie zagadki można rozwiązać od ręki. Kolejna dobra zmiana w Zdjęciach Google!

Źródło