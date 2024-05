Mapy Google to dla wielu użytkowników smartfonów, obok komunikatorów, jedna z najważniejszych aplikacji w ich urządzeniach. A przynajmniej taka, po którą sięgają regularnie. Trudno się dziwić — tamtejsza baza informacji robi wrażenie. W obecnym kształcie Mapy Google to znacznie więcej, niż tylko mapa. To nawigacja, to przewodnik po lokalnych biznesach, to przewodnik turystyczny. Zastosowań tam bez liku, a biorąc pod uwagę rozmach projektu — nawet najdrobniejsze zmiany w obecnej konstrukcji budzą sporo kontrowersji, co chyba nikogo już nie dziwi. A już niebawem aplikację mobilną Mapy Google czeka ogromna zmiana: i to taka, która nie przejdzie niezauważona.

Mapy Google zmienią pasek nawigacji. Będzie tam mniej opcji

O tym że Mapy Google doczekają się zmian w pasku nawigacji wiemy już od kilku tygodni. Temat powrócił zresztą podczas konferencji Google I/O, kiedy to internetowy gigant wspomniał, że strona główna aplikacji będzie nieco czyściejsza i mniej przeładowana. Obecnie na dolnym pasku, bo o nim właśnie mowa, znajduje się pięć opcji: Odkrywaj, Start, Zapisane, Opublikuj oraz Najnowsze. Po zmianach będą trzy: Odkrywaj, Dla Ciebie oraz Opublikuj. Pierwsza i ostatnia z zakładek pozostaną bez zmian, nawet ikonki się nie zmienią. "Dla Ciebie" — czyli nowa opcja — będzie zaś zestawem aktualności, które wcześniej były w sekcji "Najnowsze".

Zmiany te pozwolą nieco "odchudzić" dolne menu, przez co cała aplikacja będzie wydawać się znacznie lżejsza. To zmiana, do której prawdopodobnie chwilkę będziemy musieli się przyzwyczajać, ale nie mam wątpliwości, że nie wzbudzi ona tyle emocji co druga z nowości. Otóż Google przy wyznaczaniu trasy z wieloma przystankami, Mapy Google przestaną pokazywać całkowitą odległość.

To nie błąd. Mapy Google przestają pokazywać całkowitą odległość dla trasy z wieloma przystankami

Zmiana ta pojawiła się już u pierwszych użytkowników, którzy uznali ją za błąd. Jak się jednak okazuje: to nie błąd, a zmiana którą platforma wprowadza celowo. Przy wyznaczaniu trasy z wieloma przystankami, jedyną informacją zwrotną jaką otrzymamy będzie czas podróży. Znika natomiast warstwa informacji związana z tym, ile będzie wynosić cała odległość. Na tę chwilę zauważają tę nowość użytkownicy Androida, ale prawdopodobnie tylko kwestią czasu jest, nim trafi ona również do posiadaczy iPhone'ów. Zresztą jak zwykle u Google — tamtejsze aktualizacje nadpływają do nas falami.

Jest to jedna z tych nowości, która spotkała się z dość chłodnym przyjęciem — i trudno się dziwić. Podawanie trasy w formie czasu, zwłaszcza w dobie coraz większej popularności samochodów elektrycznych, jest dość odważna. Najwyraźniej jednak teraz to nie jest żaden błąd, a celowe działanie.

Źródło: 1, 2