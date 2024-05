Dysk Google z nową opcją. Tak wygodnie jeszcze nigdy nie było!

Dysk Google to jedno z ulubionych narzędzi publiczności do przechowywania danych w chmurze. Raczej nikogo to nie dziwi: multiplatformowe, dostępne niezależnie od systemu i urządzenia z jakiego korzystamy. Wygoda sprawia, że ludzie masowo z niego korzystają, a Google regularnie stara się udoskonalać produkt, by było to jeszcze przyjemniejsze. I najnowsza z proponowanych zmian bez wątpienia ułatwi życie wielu użytkownikom!

Źródło: https://9to5google.com/2024/05/16/google-drive-hovercard/

Dysk Google z nowym podglądem plików. To nowość, na którą czekaliśmy od lat

Choć trudno naczekać na narzędzie podglądu w Dysku Google, to wymagało ono od nas każdorazowej interakcji i klikania w pliki. Tym samym szybkie odnalezienie interesujących nas treści w gąszczu chaosu mogło okazać się dość problematyczne. Teraz to się zmieni, bowiem Dysk Google wkrótce zaoferuje podgląd dokumentu po najechaniu na ikonkę z typem pliku. Kiedy ustawimy tam na krótką chwilę kursor pojawi się niewielkie okno, a w nim podgląd czy to dokumentu, obrazka czy slajdu. Mowa co prawda o niewielkim okienku, ale to bez wątpienia w zupełności wystarczająca opcja w kontekście szybkiego "przeskanowania" dysku w poszukiwaniu pliku gdy nazwy każdego z nich są łudząco podobne. A myślę, że wielu z nas zna to z praktyki...

Nowe opcje trafiają już do pierwszych użytkowników. Jak zwykle — implementacja u wszystkich będzie rozciągnięta w czasie, ale nie powinno to zająć dłużej niż kilka tygodni. Niestety, sam też muszę uzbroić się w cierpliwość i poczekać w kolejce...