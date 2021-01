To chyba jedyna subskrypcja, z której nie zrezygnuję. Właśnie wykupiłem droższy pakiet

Zdjęcia Google nie są oczywiście jedynym miejscem, gdzie tworzę kopię zapasową ze smartfonów oraz innych urządzeń, ale nie ulega wątpliwości, że w codziennym użytku jest to usługa najłatwiejsza w obsłudze, dzięki czemu poświęca się jej niewiele czasu. Automatyczny back-up to żadna innowacja, ale automatycznie tworzone albumy, rozpoznawanie twarzy i zaawansowana wyszukiwarka to coś, czegoś trudno jest sobie odmówić, gdy tak wiele razy okazały się one przydatne.

Odnalezienie konkretnych zdjęć z wyjazdu czy wyszukanie fotografii z daną osobą to kwestia kilku sekund (i wpisania odpowiedniej frazy). Nie lubię uzależniać się od tego rodzaju usług, czego najlepszym przykładem jest moje dążenie do posiadania ulubionych filmów czy albumów muzycznych w postaci cyfrowej lub fizycznej na własność. Streaming jest dobry dopóki działa – gdy cokolwiek zawodzi, pozostajemy bezradni. Podobnie jest z chmurą, gdzie punktów, które mogą zawieść, jest całe mnóstwo. I to po obydwu stronach – naszej i usługodawcy.

Google nie zniknie z dnia na dzień, ale firma słynie z dość szybkiego i nagłego ubijania swoich projektów z (nie)znanych szerzej powodów. Tak pożegnaliśmy kilka użytecznych usług, a bałagan z komunikatorami trwa do dzisiaj. W kwestii usługi dedykowanej zdjęciom żadna inna niż rozwiązanie Google nie jest w stanie tak dobrze wpasować się w moje oczekiwania. OneDrive może i jest tańszy i dostanę tam 1 TB powierzchni oraz aplikacje Office’a za mniejsze pieniądze, ale to nadal nie będzie usługa, która powstała w pierwszej kolejności, by zapanować nad moimi zdjęciami.

Czy 47 zł/miesięcznie za Zdjęcia Google to dużo? Przecież to nie wszystko, co otrzymuję