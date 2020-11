Koniec darmowej nielimitowanej przestrzeni w Zdjęciach Google

Nielimitowana przestrzeń dla kompresowanych zdjęć oraz filmów (maksymalna rozdzielczość 1080p) w Zdjęciach Google była jedną z największych zalet usługi. Pozwalało to liczyć na pewnego rodzaju kopię zapasową, która powstawała automatycznie z każdego smartfona, a także z komputerów, gdzie zainstalowana była odpowiednia aplikacja. Zdjęcia na ekranie smartfona wyglądały naprawdę nieźle, a na większym ekranie komputera co najmniej dobrze i choć usługa w darmowej wersji nie zastępowała innych sposobów tworzenia kopii zapasowej fotografii i filmów, to cieszyła się niemałą popularnością.

Zdjęcia Google lepsze dla płacących użytkowników. Następny Gmail?

Zmiana polityki firmy spowodowała, że użytkownicy powinni zacząć myśleć o przyszłości. Wgrane do tej pory zdjęcia pozostaną nietknięte, ale wszystkie aktualnie przesyłane zdjęcia będą pomniejszać dostępną przestrzeń – darmowy użytkownik dysponuje 15 GB powierzchni do podziału pomiędzy Gmaila, Dysk Google czy właśnie Zdjęcia. Jeśli zamierzacie zmienić usługę lub po prostu pobrać wszystkie wrzucone do Zdjęć Google multimedia, to usługa Wam na to pozwoli w kilku prostych krokach.

Jak wyeksportować wszystkie zdjęcia ze Zdjęć Google

Odwiedzamy usługę Google Takeout i na liście usług odnajdujemy Zdjęcia Google. Upewniamy się, że nie są zaznaczone żadne inne aplikacje i produkty Google, bo wtedy w pobranym archiwum znajdą się także inne, niechciane pliki. Co więcej, wybierając Zdjęcia Google możemy wskazać nawet, jakie konkretnie formaty plików albo albumy będą nas interesować. Jeśli zechcecie pobrać wszystko, to pozostawcie zaznaczoną każdą z pozycji.