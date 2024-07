Zdjęcia Google z nowym trybem wyszukiwania. Tak wygodnie jeszcze nigdy nie było

Google przygotowuje nową funkcję w swojej aplikacji ze zdjęciami. To jedna z tych zmian, w których tkwi ogromny potencjał i która... może wywrócić całą apkę do góry nogami. Wszystko to za sprawą sposobu, w jaki użytkownicy będą mogli wyszukiwać materiałów w swojej bibliotece. Jak wiadomo — ta regularnie puchnie od treści i coraz trudniej się w tym wszystkim połapać. Nowy sposób interakcji, "Zapytaj Zdjęć" (ang. Ask Photos) ma wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję, aby umożliwić szybkie i precyzyjne wyszukiwanie. Nowy sposób interakcji z aplikacją nie jest jeszcze dostępny — ale redakcja 9to5Google zaprezentowała jak nowa opcja miałaby wyglądać w praktyce.

Nowy sposób wyszukiwania zdjęć w bogatych bibliotekach Zdjęć Google

"Zapytaj Zdjęć" będzie po prostu nową wyszukiwarką w obrębie platformy. Od lat Google w tym temacie wyznacza standardy, a jak wynika z przecieków — nowa wersja będzie jeszcze doskonalsza. Dokładniejsza. Bardziej inteligentna. Jak to działa w praktyce? Pierwsze zrzuty którymi podzieliła się redakcja 9to5Google pokazują, że interfejs tej usługi nie będzie różnił się od tego, co znamy z wszelkiej maści czatbotów. Będziemy mogli zadawać tam mniej lub bardziej złożone zapytania dotyczące konkretnych treści na zdjęciach. To mogą być stosunkowo łatwe zapytania, ja np. o tablice rejestracyjne pojazdów, albo bardziej skomplikowane — jak wybór najlepszych zdjęć z odwiedzonych parków narodowych. Wyniki wyszukiwania mają zaserwować nam wyniki których oczekujemy.

Źródło: https://9to5google.com/2024/07/18/google-photos-ask-gemini-early-look/

Na ten moment funkcja ta testowana jest wyłącznie na jednym urządzeniu — Pixelu 8 Pro. I to stąd pochodzą wszystkie zrzuty ekranu, które zostały podesłane redakcji wspomnianego serwisu. To przedpremierowe sprawdzanie jak sprawdza się w praktyce — ale nie wiadomo jak wielu właścicielom rzeczonego modelu udało się do takiego programu załapać.

Nowy sposób interakcji ze Zdjęciami Google może okazać się prawdziwą rewolucją

Nie jest żadną tajemnica, że nasze biblioteki zdjęć w smartfonach pękają w szwach i odnalezienie tam czegokolwiek staje się coraz trudniejsze. Z jednej strony pozwalanie na skanowanie zawartości naszych bibliotek budzi sporo obaw, z drugiej - współczesne algorytmy wielokrotnie udowodniły już, że potrafią zdziałać cuda w temacie. Dlatego jestem bardzo ciekawy jak "Zapytaj zdjęć" poradzi sobie w praktyce — i to nie tylko z podstawowymi, ale też nieco bardziej złożonymi frazami.