Google Gemini na zablokowanym ekranie - jak włączyć?

Na co dzień nie korzystam z Androida, więc po uruchomieniu po jakimś czasie aplikacji Gemini, nie mogłem jej odnaleźć w ustawieniach. Co trzeba zrobić, by się pojawiła?

W pierwszej kolejności trzeba ustawić Gemini jako głównego asystenta (Ustawienia - Cyfrowi asystenci od Google - Gemini), a następnie włączyć korzystanie z funkcji Asystenta Google w Gemini.

W tym samym oknie ustawień, sprawdzamy jeszcze czy mamy włączonego Asystenta Google na zablokowanym ekranie. Ja nie miałem, dlatego w ustawieniach samego Gemini nie mogłem znaleźć tej opcji.

Po tych wszystkich zabiegach (i po restarcie smartfona), w głównych ustawieniach aplikacji Gemini pojawia się rzeczona funkcja - Gemini na ekranie blokady.

Wywołanie jakich funkcji zadziała na ekranie blokady? Wymieniane są tu:

ustawianie, zatrzymywanie i odkładanie alarmów;

ustawianie i zatrzymywanie minutników;

sterowanie multimediami, np. wstrzymywanie utworów;

sterowanie niektórymi funkcjami telefonu, takimi jak włączanie latarki czy zmiana głośności.

Sprawdzicie też tak pogodę, bez konieczności sięgania po smartfona i odblokowywania go, a więc będą to same podstawowe komendy czy zadania. Niestety nie zadziała tu jeszcze odczytywanie wiadomości SMS czy e-mail ani wykonywanie połączeń. Wydaje się to jednak już tylko kwestią czasu zwłaszcza dlatego, że widać, iż Google bardzo zależy, by jak największa liczba użytkowników przeszła z Asystenta Google na nowego Gemini.

Stock Image from Depositphotos.