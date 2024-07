Mapy Google z nową funkcją. Skorzystasz w samochodzie

Google wielokrotnie udowodniło już, że potrafi wystawić cierpliwość użytkowników na próbę. Pewne opcje pojawiają się wcześniej na jednych systemach i w rozmaitych zakątkach świata, na innych nieco później. Wielu z nas już do tego przywykło, ale nie zmienia to faktu, że gdy kolejne systemy nadrabiają zaległości — to pojawia się sporo powodów do radości. I tak sprawy mają się teraz Mapami Google i CarPlay, gdzie nareszcie pojawiła się od dawna wyczekiwana funkcja!

Raportowanie drogowych utrudnień nareszcie dostępne w CarPlay

Jedną z opcji z których podczas korzystania z nawigacji wykorzystuje wielu kierowców jest możliwość szybkiego raportowania wydarzeń których jesteśmy świadkami podczas jazdy. To rzecz którą doskonale znamy z naszych smartfonów — i w Mapach Google dostępna jest ona od lat niezależnie od systemu. Próżno jej było szukać po podłączeniu telefonu do systemu CarPlay — ale nareszcie się to zmienia.

Dotychczas użytkownicy Google Maps na iPhone'ach po podłączeniu do systemu samochodowego mogli co prawda obserwować ostrzeżenia od innych kierowców. Nie mogli jednak sami składać żadnych raportów dotyczących tego, co dzieje się na drodze. 9to5Google informuje jednak, że nareszcie doczekamy się zmian w temacie. I pierwsi użytkownicy już mogą cieszyć się nimi w swoich samochodach z system CarPlay.

Na tę chwilę nie wiadomo jednak ile potrwa wdrażanie funkcji dla wszystkich. Nie pozostaje zatem nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. Ale widać, że Google ostatnio poświęca coraz więcej uwagi doskonaleniu Map w obrębie ekosystemu Apple. Nareszcie doczekaliśmy się tam również... prędkościomierza! A to również jedna z funkcji, której brakowało na iOS długimi latami.

Źródło