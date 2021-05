Zdjęcia Google jeszcze lepsze. Oto wszystkie nowości, które warto znać

Albumy ze wspomnieniami pośród wszystkich zdjęć? To zły pomysł

Druga z nowości nie do końca przypadła mi do gustu, ponieważ zakłada wyświetlanie okolicznościowych albumów ze zdjęciami bezpośrednio w widoku siatki ze wszystkimi zdjęciami. Nie wiem, kto wpadł na taki poroniony pomysł, ale mam nadzieję, że podobnie jak z sekcją „Udostępnione”, którą usunięto, a teraz będzie przywrócona, Google zmieni swoje zdanie i zrezygnuje z tego bezsensownego pomysłu. Przeglądając wszystkie zdjęcia zazwyczaj szukamy czegoś, więc to nie jest miejsce na wyświetlanie zajmujących tak dużo miejsca albumów ze wspomnieniami. Pozostawmy je w innym, dedykowanym miejscu.

Zdjęcia Google dostaną nowe funkcje, ale tylko dla tych co płacą za Google One