Zdjęcia Google z potężną nowością – edycja fotek nie była przyjemniejsza i łatwiejsza

Ale duża część z nas woli samodzielnie poprawić zdjęcia nanosząc większe lub mniejsze zmiany. Wtedy Skorzystamy z nowego interfejsu do edycji zdjęć, który opiera się na poziomej liście przewijanej. Po wybraniu jednego z efektów w dolnej części ekranu pojawi się skala, dzięki której precyzyjnie będzie można poprawić wybraną fotkę. To tam zmienimy jasność, ekspozycję, nasycenie, kontrast, temperaturę czy wykadrujemy zdjęcie.

Szykujcie się na możliwość przesyłania plików z Facebooka na Zdjęcia Google

Taki układ elemetów interfejsu nie jest oczywiście zupełną nowinką, bo podobne rozwiązania były już oferowane w innych aplikacjach, ale Zdjęcia Google zdecydowanie go potrzebowały. Wcześniejszy wygląd, oparty o klasyczne suwaki, co się sprawdzało, ale nie było tak dokładne i… atrakcyjne wizualnie.

For Pixel users, we’re also introducing Portrait Light. This feature makes your portraits look even better. You can illuminate faces even when they’re backlit against a sunset or have heavy shadows. #LaunchNightIn https://t.co/oVsqhSr4sE pic.twitter.com/icPaYFeYX7

— Google Photos (@googlephotos) September 30, 2020