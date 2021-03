Zdjęcia Google niewątpliwie są jedną z najważniejszych usług do przechowywania i katalogowania fotografii. Algorytmy Google potrafią tam wyczyniać prawdziwe cuda, ale sporo funkcji było dotychczas niedostępnych dla użytkowników cieszący się platformą na komputerze. Teraz Google zaczyna dodawać opcje także w przeglądarkowej wersji witryny. Właśnie trafiła tam zakładka Przeglądaj, która oferuje dokładnie to samo co Szukaj w mobilnej aplikacji. I to jest bardzo dobra wiadomość!

Przeglądaj – nowa zakładka w przeglądarkowej wersji Zdjęć Google

Szukaj w smartfonie daje nam dostęp do zdjęć posegregowanych według kilku kategorii. Przede wszystkim można tam w mig odnaleźć osoby (i, jak widać na załączonym obrazku — także pieski!), miejsca oraz rzeczy zidentyfikowane przez algorytmy platformy.