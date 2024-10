Ważne informacje dla użytkowników Zdjęć Google. Nie dajcie się oszukać

Zdjęcia Google z informacją o zdjęciu, które zostało edytowane z pomocą sztucznej inteligencji

Poprawki wprowadzane do zdjęć za pomocą AI to już standard. Usuwanie obiektów, retuszowanie, podmiana tła. Do żadnej z tych czynności nie potrzeba już specjalistycznej wiedzy, wystarczą odpowiednie narzędzia. Tym samym są one używane na potęgę - i trudno powiedzieć czy to wciąż prawdziwe zdjęcie, czy już zmodyfikowane. Dlatego też coraz więcej platform wymaga odpowiedniego oznaczania dla takich zmian -- a teraz informacje o użyciu AI znajdą się także w Zdjęciach Google

Reklama

Zdjęcia edytowane za pomocą narzędzi takich jak magiczny edytor, magiczna gumka i powiększenie zawierają już metadane oparte na standardach technicznych The International Press Telecommunications Council (IPTC), aby wskazać, że zostały one edytowane przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Teraz idziemy o krok dalej, czyniąc te informacje widocznymi obok informacji takich jak nazwa pliku, lokalizacja i status kopii zapasowej w aplikacji Zdjęcia.

Poza tym, odpowiednie informacje mają też pojawić się dla zdjęć, które zostały stworzone z wykorzystaniem kilku obrazków (mowa tu przede wszystkim o funkcjach dostępnych w ramach smartfonów Pixel).

Nie wiadomo jednak, czy będzie to działać wyłącznie dla zmian wprowadzonych za pośrednictwem googlowskich narzędzi, czy w przyszłości obejmie również inne bazując na zaawansowanych analizach. Bez wątpienia jest to jednak krok w dobrym kierunku. Tym bardziej, że wprowadzanie takich zmian jeszcze nigdy nie było łatwiejsze.