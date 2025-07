Windows 11 w kropce. Gigantyczne problemy systemu

Windows 11 w wersji 24H2 miał być stabilniejszy i szybszy, ale kolejne aktualizacje zbiorcze przyniosły falę problemów. Microsoft właśnie potwierdził, że to majowe i czerwcowe poprawki powodowały zawieszanie systemu, spadki wydajności i błędy w grach. Rozwiązanie jest już dostępne, choć na razie tylko jako aktualizacja opcjonalna.

Microsoft oficjalnie potwierdził problemy ze stabilnością systemu Windows 11 w wersji 24H2, które pojawiły się po niedawnych obowiązkowych aktualizacjach zbiorczych. Choć nowa wersja systemu miała być usprawniona względem wcześniejszych wydań, rzeczywistość okazała się bardziej złożona — użytkownicy donosili o błędach podczas instalacji, spadkach wydajności, zawieszaniu się paska zadań, a nawet niespodziewanych restartach podczas grania.

Problemy ze stabilnością i BSoD

Problemy zaczęły się po majowych aktualizacjach bezpieczeństwa, a ich skutki pogłębiły się wraz z czerwcową poprawką. Wielu użytkowników napotykało błędy instalacji aktualizacji — m.in. kody 0x800f0922, 0x80070002 czy 0x80070306. System potrafił zareagować zawieszeniem się przy próbie przełączenia aplikacji lub wybudzania z trybu uśpienia. Część graczy, zwłaszcza fanów Fortnite czy CS:GO, raportowała spadki liczby klatek na sekundę (FPS) oraz lagi przy używaniu skrótu Alt+Tab.

W dzienniku zdarzeń systemowych pojawiały się też mylące komunikaty o błędach zapory sieciowej Windows Firewall — m.in. ostrzeżenie Event 2042 o nieudanym odczycie konfiguracji.

Choć początkowo podejrzewano o winę sterowniki graficzne Nvidia, wszystko wskazuje na to, że źródłem problemów były same poprawki wydane przez Microsoft. Firma potwierdziła to w zaktualizowanym dokumencie wsparcia dotyczącym aktualizacji KB5062660, która pojawiła się 22 lipca 2025 roku jako wydanie opcjonalne.

Microsoft nie podał jednak konkretnych szczegółów, co dokładnie wywołało błędy, choć użytkownicy skarżyli się m.in. na niereagujące aplikacje, spowolnione działanie systemu po zablokowaniu i odblokowaniu komputera oraz zawieszanie się programów takich jak Microsoft Word czy przeglądarka plików po powrocie z pulpitu.

Rozwiązanie problemu zostało zaimplementowane w aktualizacji KB5062660, która pozostaje obecnie wydaniem opcjonalnym — użytkownik musi pobrać ją ręcznie poprzez Windows Update. Zmiany te mają zostać domyślnie wprowadzone dopiero podczas Patch Tuesday w dniu 12 sierpnia 2025 roku, kiedy Microsoft udostępni kolejną obowiązkową aktualizację zbiorczą.

