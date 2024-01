Nowa opcja w Zdjęciach Google czyni je jeszcze lepszymi. Warto ją znać

Zdjęcia Google to jedna z ulubionych usług użytkowników smartfonów — i absolutnie nie powinno to nikogo dziwić. Są wyjątkowo wygodne w obsłudze i idealne w swojej prostocie. Gigant regularnie serwuje im nowe opcje, które czynią to narzędzie jeszcze lepszym.

I tak oto krok po kroku dodają nowe opcje. Teraz na Androida trafia opcja, która dostępna jest już od kilku tygodni na iOS. Chodzi o grupowanie i tworzenie stosów z podobnych fotografii, które zostały zrobione w podobnym czasie.

Stosy w Zdjęciach Google na Androida stają się faktem. Co warto o nich wiedzieć?

Stosy w Zdjęciach Google to nowy sposób prezentacji i organizacji zdjęć, które zostały zrobione razem, w krótkich odstępach czasowych. To klasyka gatunku, że nie musząc liczyć się z ograniczeniami w postaci kliszy — robimy zdjęcia na potęgę, a później dopiero wybieramy te najlepsze. Google doskonale o tym wie, dlatego by ułatwić nam poruszanie się po galerii — będzie je grupować, zaś w prawym górnym rogu doda specjalną ikonkę informującą nas o tym, że mamy do czynienia ze stosem. Po wyborze jednego ze stosów, podstawowym gestem przełączać się możemy pomiędzy kolejnymi zgrupowanymi tam fotografiami. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by z poziomu tego widoku usunąć gorsze propozycje.

Stosy możemy też bezproblemowo dodawać do albumów. Ale Google doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie każdemu takie opcje przypadną do gustu — dlatego jeżeli zaliczacie się do grona któremu niekoniecznie taki widok odpowiada, możecie wyłączyć grupowanie fotografii i w siatce, jak dawniej, widzieć kilkanaście bliźniaczych zdjęć!