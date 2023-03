Mimo ogromnego postępu w medycynie, ludzkie ciało dalej ma przed nami sporo tajemnic. Zawały, choroby układu krążenia należą do najczęstszych przyczyn śmierci ludzi. Nic więc dziwnego, że naukowcy próbują leczyć tego typu schorzenia... jeszcze przed tym, jak się pojawią. Na razie u myszy, ale jest spora nadzieja na to, że tak będziemy robić również u ludzi.

Naukowcy z izraelskiego Weizmann Institute of Science udowodnili, że udało im się wyleczyć myszy z zawału serca przed tym, jak w ogóle on nastąpił. Udało się to zrobić poprzez włączony gen w kardiomiocytach, który odpowiada za kluczowe dla życia skurcze mięśnia sercowego. Po cyklu regeneracji serca, został on wyłączony, co pozwoliło na uzyskanie znacznie lepszych efektów leczenia osobników, u których zawał się pojawił. Badanie opublikowane w Nature Cardiovascular Research stanowi potwierdzenie skuteczności - na razie znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju - regeneracyjnych metod leczenia zawałów serca. Naukowcy znaleziony gen nazywają "fontanną młodości", która będzie w stanie uzyskać znacznie lepsze efekty niż dotychczas stosowane leki oraz zabiegi chirurgiczne.

Trzeba sobie jednak powiedzieć, czym w ogóle jest zawał serca. Ten występuje, gdy przepływ krwi, bogato czerwonej z tlenem, jest poważnie ograniczony, zwykle z powodu nagromadzenia w tętnicach substancji takich jak cholesterol i tłuszcz. W trakcie zawału, mięsień sercowy zaczyna umierać; jeśli osoba przeżyje atak, pozostanie z trwałymi uszkodzeniami, prawdopodobnie ograniczającymi funkcję serca na całe życie. Medycyna regeneracyjna, wykorzystująca mechanizmy, które są obecne w naszych ciałach od lat, daje nam nadzieję na to, że będziemy skuteczniejsi w leczeniu tych chorób, które obecnie stanowią ogromny powód dla wielu chorych. Kardiomiocyty są specyficznymi komórkami o bardzo ograniczonym zastosowaniu - ich wyspecjalizowanie odbywa się jednak kosztem umiejętności dokonywania podziałów: a te są konieczne, jeżeli chcemy naprawić mięsień sercowy. Włączenie genu ERBB2 umożliwiło uzyskanie bardzo dobrych wyników leczenia - po czym gen ów wyłączano, aby utrzymać odpowiednią skuteczność serca w pompowaniu krwi.

Na wykorzystanie w medycynie trzeba będzie trochę poczekać. Niemniej, naukowcy mówią o przełomie

Gdyby udało się zapobiegnąć skutkom zawału serca jeszcze przed jego wystąpieniem, wiele osób mogłoby zyskać szanse na pełne wyzdrowienie. Normą niestety jest to, że chorzy - już po ataku - muszą pogodzić się z ograniczeniem funkcji serca, albo nawet z bardzo żmudną i kosztowną rehabilitacją. Gdyby udało się wprowadzić medycynę regeneracyjną do kanonu stosowanych metod, najpewniej ograniczylibyśmy koszty leczenia i rehabilitacji wielu osób, które i tak potem nie będą w stanie pracować i realizować się w życiu codziennym. Warto trzymać kciuki za naukowców, którzy będą badać możliwość wykorzystania tej metody u ludzi.