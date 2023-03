Publiczny basen w Devon wykorzystuje do ogrzewania basenu... centrum danych o wielkości zwykłej pralki: takiej, jakie stoją w naszych domach. Rozwiązano to bardzo ciekawie, bowiem komputery wewnątrz mini-centrum danych, są otoczone olejem w celu przechwytywania ciepła. Dzięki wykorzystaniu takiej metody ogrzewania basenu, Exmouth Leisure Centre (właściciel obiektu) uzyskuje energię wystarczającą do ogrzania basenu do temperatury około 30C przez 60% czasu. Centrum danych należy natomiast do startupu Deep Green, który udostępnia swoim klientom możliwość korzystania z infrastruktury pozwalającej na wykorzystanie takich technologii jak uczenie maszynowe, czy sztuczna inteligencja. Jak podaje serwis internetowy BBC, tego typu użyciem centrów danych zainteresowało się 7 podobnych obiektów w Wielkiej Brytanii.

W ciągu ostatnich 5 lat, gorący olej otaczający urządzenia wewnątrz centrów danych, pompowany jest do wymiennika ciepła. Stamtąd, trafia ono do basenu - rzecz nie jest więc absolutnie skomplikowana i podobne rzeczy widywano już wcześniej. Centrum danych stanowiące źródło ciepła nazywa się czymś w rodzaju "cyfrowego kotła", a wykorzystywany jest olej mineralny i odpowiednich właściwościach w zakresie transportu ciepła. Wykorzystanie innowacyjnych metod ogrzewania basenu stało się niemalże koniecznością po tym, jak zarządcy ośrodka rekreacyjnego uzyskali wyliczenia dotyczące przyszłych rachunków za energię. W tym roku rachunki basenu w Devon wzrosną o około 100 000 funtów. Zawiązując partnerstwo z Deep Green, udało się zmniejszyć rachunki na tyle, że prowadzenie biznesu w dalszym ciągu jest w zasięgu ekonomicznym ośrodka.

Coraz wyższe ceny, coraz więcej wyzwań

Wielka Brytania ma ogromne problemy po wejściu w życie brexitu: formalne odejście Brytyjczyków od Unii Europejskiej niesie za sobą bardzo poważne implikacje ekonomiczne. Wszystko to zbiega się z niepokojem na świecie i rosnącymi kosztami życia - jak podaje dalej BBC w źródłowym materiale, od 2019 roku zamknięto tam 65 basenów. Głównym powodem były wzrosty cen energii elektrycznej.

Użycie centrów danych do ogrzewania wody ma bardzo dużo sensu: komputery potrzebują efektywnego chłodzenia, które będzie w stanie obsłużyć sprzęt generujący spore ilości ciepła. Natomiast baseny szukają takich form pozyskiwania energii, które będą w stanie zasilić w ogrzewanie przepastne baseny. Połączenie interesów centrów danych oraz basenów jest zrozumiałe ekonomicznie i pomaga w utrzymaniu obiektów, którym już teraz zagląda w oczy widmo bankructwa. Jest to naprawdę ciekawe podejście, które w przyszłości może pomóc innym takim obiektom w utrzymaniu się na rynku. Natomiast centra danych - tych zdecydowanie potrzebujemy coraz więcej: nikt nie powiedział, że nie mogą one (choćby w miniaturowej wersji) umieszczone na basenach.